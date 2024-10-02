За попередньою інформацією, загрози її життю немає.

Серед поранених під час теракту в Тель-Авіві (Ізраїль) є українка. Про це в ефірі телемарафону повідомив посол України в цій країні Євген Корнійчук.

"Стало відомо сьогодні, що серед жертв теракту в Яффо, який відбувся вчора перед атакою Ірану, виявилося 7 загиблих і 16 поранених. І серед поранених одна громадянка має подвійне громадянство, тобто має український паспорт. Нам поліція надала інформацію сьогодні вранці", - зазначив він.

Корнійчук повідомив, що український консул сьогодні чи завтра відвідає постраждалу:

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"За попередньою інформацією, її життю нічого не загрожує".

Посол повідомив, що зараз в Ізраїлі на консульському обліку перебуває близько 15 тисяч українців, але загалом їх набагато більше.

Дипломат зазначив, що від ударів ракет чи їхніх уламків постраждало тільки 2 людини на території Ізраїлю і одна людина загинула. При цьому він додав, що є пошкоджені будинки. За його словами, ізраїльтяни не самі відбивали цю атаку, а їм допомагали і іорданці, американці і британці – три есмінці США знаходяться у Середземному морі і чергують близько до Ізраїля і з них також збивалися іранські ракети.

Війна на Близькому Сході - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Іран запустив ракети в напрямку Ізраїлю, у країні лунає тривога. У матеріалі Defense Express сказано, що атака Іраном Ізраїля величезною кількістю балістичних ракет завершилась результатом, близьким до нулю, що свідчить про провал всієї ракетної програми Тегерана.

Аналітики зазначають, що іранська атака складалась лише з балістичних ракет - 181 одиниці, які були запущені декількома хвилями, і хоча перші відео з Ізраїля свідчили, що протиракетна оборона країни проламана, результат виявився зовсім інший.

Видання зазначає, що іранські ракети продемонстрували точність на рівні "кудись в Ізраїль", а у найкращому випадку у районі +/- 400 метрів.

Того ж дня на фоні масованого ракетного обстрілу в районі Яффо міста Тель-Авів стався теракт. Один із терористів був озброєний автоматом, інший мав ніж. Вони стріляли в цивільних і завдавали ударів ножем. Є загиблі і поранені Поліцейські убили терористів.

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