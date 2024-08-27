Очільник агентства сказав, що порівнювати Чорнобильську АЕС в Україні та Курську АЕС в Росії неправильно.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав та проінспектував Курську атомну електростанцію.

"У районі Курської АЕС дійсно була небезпека ядерного інциденту. Я прийняв пропозицію Володимира Путіна відвідати станцію, оскільки МАГАТЕ є міжнародною організацією, яка по всьому світу відповідає за забезпечення режиму ядерної та енергетичної безпеки атомних об'єктів", – заявив він під час пресконференції.

За словами директаор МАГАТЕ на Курській АЕС використовуються реактори типу РВПК (реактор високої потужності канальний, – УНІАН). Вони за своєю конструкцією не мають захисної оболонки, а активна зона реактора фактично знаходиться у звичайній будівлі.

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"Метою мого приїзду було особисто оцінити обстановку на Курській АЕС, і спільно з російськими колегами знайти якесь рішення ситуації, що склалася. Виходячи з того, що мені вдалося побачити сьогодні на станції, я можу сказати, що станція експлуатується в режимі, дуже близькому до нормального", – пояснив Гроссі, заувавживши, що МАГАТЕ хоче "запобігти удару по Курській АЕС".

При цьому він додав, що бачив на станції "сліди атак дронів", і в МАГАТЕ "розглядають це у контексті війни".

Водночас очільник агентства сказав, що порівнювати Чорнобильську АЕС в Україні та Курську АЕС в Росії неправильно.

"На території Курської АЕС дійсно працює такий самий реактор без захисту. При попаданні в активну зону складно сказати, чи буде ситуація такого самого масштабу, як під час Чорнобильської аварії. Аби запобігти ядерній катастрофі треба враховувати 5 принципів сформованих МАГАТЕ", – пояснив він.

За словами Гроссі, наступного тижня він буде в Україні. Після чого знову плануж відвідати РФ.

"Із паном Зеленським ми будемо говорити про ситуацію на ЗАЕС. А також про присутність МАГАТЕ на інших ядерних об'єктах", – додав Рафаель Гросі.

Ситуація на Курській АЕС

Оскільки триває операція ЗСУ в Курській області багато хто спекулював на темі того, чи може станція бути захоплена українськими військовими. Російський диктатор Володимир Путін навіть звинувачував Сили оборони намірах атакувати станцію.

Невдовзі у Росії знову заявили, що Україна нібито намагалася атакувати дроном-камікадзе Курську атомну електростанцію. У пропагандистських ЗМІ РФ пислали, що безпілотний літальний апарат посадили засобами радіоелектронної боротьби в безпосередній близькості від станції.

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