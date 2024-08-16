Підтримку Путіну висловив тільки сирійський диктатор, зобов'язаний Кремлю не тільки владою, а й життям.

Тільки одна дружня Росії країна публічно засудила операцію ЗСУ в Курській області. Всі інші проігнорували цю подію або обмежилися нейтральними висловлюваннями. На це звернуло увагу видання The Moscow Times.

Зазначається, що за 11 днів, що минули з початку операції ЗСУ, тільки Сирія засудила "агресію", влаштовану за "колективної підтримки Заходу". Однак, як підкреслюють у виданні, сирійський диктатор Башар Асад особисто завдячує Путіну не тільки збереженням влади, а й, можливо, й життям, оскільки без російського втручання він би програв громадянську війну.

Головна надія Кремля - Китай, з яким у Росії "безмежне партнерство" - уперше прокоментував українську операцію тільки 12 серпня. При цьому все обмежилося формулюванням, що в Пекіні "звернули увагу на ситуацію, що склалася".

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Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ), яка була задумана як російський аналог НАТО, теж утрималася від жорстких заяв.

"Перехід військового конфлікту в зону відповідальності ОДКБ - це новий етап ескалації. Наша аналітична служба працює в цілодобовому режимі. Ми уважно стежимо за розвитком ситуації і діятимемо відповідно до Статуту Організації", - йдеться у відповіді організації на запит журналістів.

При цьому в ОДКБ пообіцяли, що "реалізують усі необхідні процедури", якщо Росія попросить про військову допомогу.

Для довідки. Крім РФ, до ОДКБ входять Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Формально членом організації також є Вірменія, але вона заморозила свою участь після програної війни в Карабаху.

Бої в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, рішучий прорив ЗСУ в Курську область розвіяв побоювання західних партнерів Києва про те, що Україна перебуває на межі поразки. Також операція поставила під сумнів доцільність збереження обмежень на застосування західної зброї.

Крім того, ми розповідали, що відсутність значного опору українським військам у Курській області може свідчити про те, що російські еліти сигналізують Путіну про завершення війни.

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