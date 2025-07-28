'Ні слабкості, ні слабини': Лавров видав гучні заяви про війну та Макрона

Опальний російський дипломат зазначив, що Росія вперше за історію нібито воює проти всього Заходу.

Росія "вперше за всю історію воює одна" проти усього Заходу. Саме тому не можна допускати "ні слабкості, ні слабини", заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передають росЗМІ.

Головний кремлівський дипломат гучно заявив, що головна ціль Росії - "перемогти ворога". Ворогом у Москві вважають не лише Україну, але й увесь Захід.

"Вперше за історію Росія воює одна проти всього Заходу. До Першої світової, до Другої світової у нас були союзники. Нині у нас союзників на полі бою немає. Тому треба покладатися на себе. Не можна допускати ні слабкості, ні слабини. Не можна допускати ні слабкості, ні слабини", - сказав він.

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Окремо Лавров заявив, що сенсу від телефонної розмови диктатора Володимира Путіна і президента Франції Еммануеля Макрона було мало. Водночас він додав, що правитель РФ нібито відкритий до діалогу з будь-якою країною, зокрема європейською.

"Ось президент Макрон зателефонував до нашого президента, той тут же взяв слухавку. Правда, я не хочу розкривати секрети спілкування, але користі від цієї розмови було, прямо скажемо, мало. Бодай тому, що потім президент Макрон почав робити публічну заяву, що на Росію треба натиснути, щоб вона погодилася негайно на припинення вогню без жодних умов", - поскаржився Лавров.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Путін поговорив телефоном із президентом Франції Еммануелем Макроном.

За їхніми даними, вони обговорили "ситуацію навколо України", зокрема, російський правитель наголосив, що війна в Україні – це нібито "прямий наслідок політики Заходу". Також він у розмові звинуватив Захід у тому, що той "багато років створював в Україні антиросійський плацдарм", "потурав порушенням прав російськомовних жителів, а тепер затягує бойові дії".

Нагадаємо, що Макрон ввечері 1 липня після того, як поговорив із російським диктатором, зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

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