Представники "Російського добровольчого корпусу" заявили, що в черговий раз перейшли російський кордон.
В Telegram вони з іронією назвали це "привітанням прикордонників РФ з професійним святом" і пообіцяли повідомити мету переходу найближчим часом:
"Вчора прикордонники РФ відзначали своє професійне свято. Бійці РДК привітали їх черговим успішним переходом" дірявого " державного кордону! Мета нашого переходу стане відома найближчим часом, слідкуйте за оновленнями".
Рейди "РДК" на територію Росії
Бійці "РДК" вже кілька разів переходили кордон з РФ. Під час одного з таких рейдів вони зайшли Грайворонський район Бєлгородської області, в спробі створити демілітаризовану зону. За їхніми словами, в результаті рейду їм вдалося захопити БТР, стрілецьку зброю та іншу техніку.
Тоді в області навіть вводили режим контртерористичної операції.