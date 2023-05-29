У "РДК" пообіцяли опублікувати мету переходу найближчим часом.

Представники "Російського добровольчого корпусу" заявили, що в черговий раз перейшли російський кордон.

В Telegram вони з іронією назвали це "привітанням прикордонників РФ з професійним святом" і пообіцяли повідомити мету переходу найближчим часом:

"Вчора прикордонники РФ відзначали своє професійне свято. Бійці РДК привітали їх черговим успішним переходом" дірявого " державного кордону! Мета нашого переходу стане відома найближчим часом, слідкуйте за оновленнями".

Рейди "РДК" на територію Росії

Бійці "РДК" вже кілька разів переходили кордон з РФ. Під час одного з таких рейдів вони зайшли Грайворонський район Бєлгородської області, в спробі створити демілітаризовану зону. За їхніми словами, в результаті рейду їм вдалося захопити БТР, стрілецьку зброю та іншу техніку.

Тоді в області навіть вводили режим контртерористичної операції.

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