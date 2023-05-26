Вони відзвітували і про знищення російської техніки.

Бійці легіону "Свобода Росії" показали, як проходила їх операція в Бєлгородській області.

Ролик опубліковано в їх Telegram-каналі. "Перше відео-зведення нашої операції в Бєлгородській області. Кадри, що демонструють боягузтво і непрофесіоналізм путінських військ. Маючи чисельну перевагу, діючи на знайомій їм території, солдати ЗС РФ панічно ховалися в посадках і під парканами", - йдеться у підписі до відео.

На відео можна побачити, як мотострілецька рота намагається сховатися в покинутих житлових будинках, кажуть бійці легіону. "Вони хотіли пограти в хованки, але наші артилеристи грають краще. Тут же - знищена і пошкоджена техніка, яка більше не поїде по російських дорогах руйнувати українські міста. Все тільки починається. Чекайте!" - додали вони.

Рейд в Бєлгородську область: що відомо

22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" заявили, що перетнули кордон з РФ і зайшли в Грайворонський район Бєлгородської області.

В Україні заявили, що не мають до цього відношення, а в розвідці - що громадяни РФ проводять там операцію для "створення смуги безпеки".

У своїх зверненнях росіяни сказали, що хочуть створити демілітаризовану зону між країнами і продемонструвати своїм співгромадянам, що з режимом Путіна можна боротися.

В області вводили режим КТО, пізніше його зняли, відзвітувавши про нібито вбивство 70 військових і знищення броньованих автомобілів і пікапів.

Самі бійці РДК і легіону заявили про те, що двоє їхніх побратимів отримали поранення. За їхніми словами, їм вдалося захопити БТР, стрілецьку зброю та іншу техніку.

Вас також можуть зацікавити новини: