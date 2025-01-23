За його словами, він "усвідомлює і приймає ризики".

Американський подкастер Лекс Фрідман, який записав тригодинне інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, заявив про намір поїхати в Росію, щоб записати інтерв'ю і з російським диктатором Володимиром Путіним.

Своїми планами Фрідман поділився в ефірі подкасту з Джо Роганом. За його словами, він "усвідомлює і приймає ризики".

"І мета, місія полягає в тому, щоб просувати мир, робити свою маленьку роль у просуванні миру", – підкреслив Фрідман.

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Розмова Фрідмана і Зеленського: ви могли це пропустити

Розмова американського подкастера Лекса Фрідмана і президента України Володимира Зеленського тривала трохи більше трьох годин. Під час інтерв'ю Фрідман висловив думку про те, що диктатор Путін любить своїх людей і свою країну:

"Треба на нього дивитися як на серйозну людину, яка любить свою країну і любить людей у цій країні. І так, робить жахливі військові речі", – сказав він.

Однак президент України з ним не погодився, наголосивши, що Путін Путін любить не свій народ, а "народець" – тільки своє оточення, що підтверджує і його готовність відправляти своїх людей помирати на чужі землі.

Нещодавно подкастер розкритикував Зеленського за "грубі слова" на адресу кремлівського правителя Путіна. Він вважає, що це може зашкодити переговорам.

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