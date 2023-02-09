Також у Литві завершили навчання 15 українських інструкторів.

Литва надає Україні 36 зенітно-ракетних комплексів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив на спільному з міністром оборони України Олексієм Резніковим брифінгу, відповідаючи на запитання про допомогу Україні з надання систем захисту від іранських дронів-камікадзе.

"Ми вже завершили навчання 15 інструкторів, які будуть готові працювати на території України. І ми вже надаємо 36 зенітно-ракетних комплексів, які можуть успішно боротися з дронами", - сказав литовський міністр.

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Своєю чергою Резніков зауважив, що 36 ЗРК Литва вже надає. За його словами, було прийнято рішення навчати не операторів цих зенітних установок, а підготувати саме інструкторів, які навчатимуть військових в Україні. "Це такий важливий аспект – модернізації підготовки", - підкреслив Резніков.

Допомога від Литви: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 19 січня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Литва передасть Україні новий пакет військової допомоги, до складу якого входять зенітні установки L-70, боєприпаси і два гелікоптери Mi-8.

Загальна вартість майбутнього пакету допомоги становить приблизно 125 мільйонів євро.

Раніше Литва передала Україні декілька партій бронетранспортерів M113.

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