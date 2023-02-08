Арвідас Анушаускас був першим з міністрів оборони, який завітав до України під час повномасштабної війни ще в березні минулого року.

Міністри оборони Литви Арвідас Анушаускас приїхав в Україну та зустрівся зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим. Очільники міністерств відвідали південь України та узгодили кроки для перемоги над Російською Федерацією.

Як зазначив Резніков у соціальній мережі Facebook, Анушаускас був першим із міністрів оборони, який приїхав в Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії. Це було в березні минулого року

"Сьогодні мав за честь приймати з візитом мого відважного литовського друга та колегу Арвідаса Анушаускаса на півдні України. Він був першим з міністрів оборони, який завітав до нас під час повномасштабної війни ще в березні минулого року. Сьогодні ми знову зустрілися на теренах України і узгодили подальші кроки для перемоги над країною-терористом", – написав Резніков.

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Війна в Україні: підтримка Литви

19 січня Анушаускас заявив, що Литва передасть Україні новий пакет військової допомоги, який складається з десятків зенітних установок L-70, боєприпасів і двох гелікоптерів Mi-8. Загальна вартість цього пакету підтримки становить приблизно 125 мільйонів євро.

Раніше Литва передала 155-мм боєприпаси для Збройних сил України.

Крім того, у Литві коаліція чотирьох ініціатив з підтримки України зібрала 6 млн євро на закупівлю ізраїльських радарів ППО, які потім передадуть Україні.

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