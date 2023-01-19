Загальна вартість цього пакету підтримки становить приблизно 125 мільйонів євро.

Литва надає Україні новий пакет оборонної допомоги, який містить два вертольоти Mi-8, зенітні установки L-70 і боєприпаси.

Про це міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив у мікроблозі Twitter. За його словами, загальна вартість майбутнього пакету підтримки становить приблизно 125 мільйонів євро.

"У мене є певні гарні новини з Литви для України. Новий литовський пакет летальної допомоги для України складається з десятків зенітних установок L-70, боєприпасів і двох гелікоптерів Mi-8", - наголосив Анушаускас.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Литва передавала Україні декілька партій гусеничних бронетранспортерів M113.

19 січня стало відомо, що Данія готова передати Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar. Крім того, Велика Британія передасть Україні 600 ракет Brimstone.

Цього дня Швеція також оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть бойові машини піхоти, самохідні артилерійські установки і протитанкова зброю.

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