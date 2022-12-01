Йому наказано залишити країну протягом п'яти днів.

Співробітника посольства Російської Федерації у Литві оголосили персоною нон грата.

За діяльність, несумісну з його дипломатичним статусом, йому наказано залишити країну протягом п'яти днів, повідомляють у Міністерстві закордонних справ Литви.

"1 грудня в МЗС викликали представника посольства Росії в Литві. Йому вручили ноту про оголошення персоною нон грата (PNG) співробітника посольства Росії в Литві за діяльність, несумісну з його дипломатичним статусом", - йдеться в повідомленні

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Відносини Литви і Росії

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня Литва наказала послу Росії покинути країну і відкликала свого посла з РФ.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс повідомив про рішення закрити російське консульство в Клайпеді.

Він зазначив, що уряд Литви, реагуючи на військову агресію Росії проти суверенної України і вчинені збройними силами Росії жорстокості в різних окупованих містах України, включаючи жахливі вбивства в Бучі, прийняв рішення знизити рівень дипломатичного представництва, і посол Російської Федерації повинен буде покинути Литву.

Нагадаємо, що раніше громадяни Литви зібрали 750 тисяч доларів на морські безпілотники для Збройних сил України.

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