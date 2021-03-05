Санкції введені проти МВС М'янми і Міністерства оборони країни.

США ввели санкції проти керівництва і компаній з М'янми, де стався військовий переворот і вбивства протестувальників.

Як повідомили в Міністерстві торгівлі США, санкції введені проти МВС М'янми і Міністерства оборони країни, передає НВ.

"Сполучені Штати як і раніше повністю солідарні з народом М'янми та рішуче засуджують насильство з боку військових проти мирних демонстрантів. Влада США продовжує залучати до відповідальності винних у перевороті", - повідомили в Мінторгівлі США.

У список санкцій також потрапили компанії Myanmar Economic Corporation і Myanmar Economic Holding Limited. Влада США вважає, що цими корпораціями куреють військові.

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Напередодні у М'янмі під час протестів загинули щонайменше 38 осіб, серед них двоє підлітків. Загальна кількість жертв перевищує 50 осіб, багато хто отримав поранення.

Державний переворот у М'янмі: що відомо

Масові акції протесту у М'янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військовослужбовці відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. В країні відключають інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.

Колишній генерал та донині віце-президент М'їн Све тепер має виконувати роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Доки триватиме надзвичайний стан, саме він має бути найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом.

Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними.

У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків. Президент США Джо Байден оголосив про введення санкцій проти військової хунти М'янми.

1 березня Аун Сан Су Чжі постала перед судом військових.

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Автор: УНІАН