Макрон попередив про небезпеку популізму.

Наступним президентом Франції може стати лідерка ультраправих Марін Ле Пен, якщо чинна влада країни не виправить допущені помилки. Про заявив чинний президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі з читачами газети Le Parisien, витяги з якої газета опублікувала на своєму сайті.

Так, Макрон визнав "помилки в комунікації" з суспільством при ухваленні пенсійної реформи, що спричинила масові акції протесту в країні.

"Помилка могла полягати в тому, що я не був присутній в достатній мірі, щоб самому представити докази і просувати цю реформу", — сказав президент.

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Макрон підкреслив, що непопулярна реформа покликана врятувати від краху пенсійну систему країни. При цьому він звинуватив опозицію в тому, що вона не запропонувала ніякої альтернативи, що "деяким чином заважало дебатам".

Коментуючи популістську критику опозиції, Макрон попередив про небезпеку приходу до влади Марін Ле Пен на наступних виборах у 2027 році. На його думку, це можливо, "якщо на виклики країни не буде дана відповідь і якщо звичка [популістів] брехати і заперечувати реальність буде прищеплена".

Хто така Марін Ле Пен

Ле Пен - лідер правопупулістських сил у Франції. Вона відстоює ідеї євроскептицизму і французького націоналізму. Багато років відкрито висловлювала симпатії на адресу Росії, за що отримала прізвисько "подруга Путіна".

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ле Пен відхрестилася від зв'язків з Росією. Однак почала закликати до негайного перемир'я, яке в даний час вигідне Кремлю.

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