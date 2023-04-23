Наступним президентом Франції може стати лідерка ультраправих Марін Ле Пен, якщо чинна влада країни не виправить допущені помилки. Про заявив чинний президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі з читачами газети Le Parisien, витяги з якої газета опублікувала на своєму сайті.
Так, Макрон визнав "помилки в комунікації" з суспільством при ухваленні пенсійної реформи, що спричинила масові акції протесту в країні.
"Помилка могла полягати в тому, що я не був присутній в достатній мірі, щоб самому представити докази і просувати цю реформу", — сказав президент.
Макрон підкреслив, що непопулярна реформа покликана врятувати від краху пенсійну систему країни. При цьому він звинуватив опозицію в тому, що вона не запропонувала ніякої альтернативи, що "деяким чином заважало дебатам".
Коментуючи популістську критику опозиції, Макрон попередив про небезпеку приходу до влади Марін Ле Пен на наступних виборах у 2027 році. На його думку, це можливо, "якщо на виклики країни не буде дана відповідь і якщо звичка [популістів] брехати і заперечувати реальність буде прищеплена".
Хто така Марін Ле Пен
Ле Пен - лідер правопупулістських сил у Франції. Вона відстоює ідеї євроскептицизму і французького націоналізму. Багато років відкрито висловлювала симпатії на адресу Росії, за що отримала прізвисько "подруга Путіна".
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ле Пен відхрестилася від зв'язків з Росією. Однак почала закликати до негайного перемир'я, яке в даний час вигідне Кремлю.