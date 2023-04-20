"Подруга Путина" є більш популярною серед жінок.

Очільниця французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен, яка виступає за негайні перемовини України з Кремлем, випередила президента Франції Еммануеля Макрона за популярністю, свідчить опитування Institut français d'opinion publique (IFOP) за участі 1000 дорослих французів.

Так, відповідаючи на запитання про те, кому з двох особистостей вони віддають перевагу, 47% опитаних вибрали Ле Пен, а 42% вибрали Макрона.

Ле Пен була більш популярною серед жінок (52% проти 41%, що віддали перевагу Макрону). Прихильники Зелених і Соціалістів віддають перевагу Макрону, тоді як прихильники Комуністичної партії та партії France Unbowed – Ле Пен.

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Напередодні опитування IFOP для Le Journal du Dimanche, показало, що 76% не довіряють президенту Макрону у питанні щодо покращення ситуації в країні, зокрема в галузі охорони здоров’я та освіти.

Політична ситуація у Франції

Навесні 2022 року у Франції відбулися президентські вибори, на яких очільниця французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен, відома як "подруга Путіна", прогнала своєму головному супернику Еммануелю Макрону, який обирався на другий термін.

Водночас у червні 2022 року Марін Ле Пен та її ультраправа партія "Національне об’єднання" здобула 89 місць у Національній асамблеї, що вдесятеро більше, ніж політсила мала до цього. Політсила Макрона натомість втратила більшість в парламенті.

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