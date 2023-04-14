Французькі ультраправі запевняють, що Путіна не підтримують, але вимагають негайних переговорів, які потрібні Кремлю.

Лідер французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен вважає, що перемога у війні як України, так і Росії стане катастрофою, тому слід почати негайні переговори про мир. Своїми думками вона поділилася в інтерв'ю El Pais.

Ле Пен, яку раніше звинувачували в отриманні грошей від Кремля і в цілому вважають найбільш проросійським політиком Франції, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну дистанціювалася від Путіна. Принаймні на словах.

"Коли така нація, як Росія, нападає на іншу націю і загрожує її суверенітету, рівновіддаленість неможлива, ви повинні зайняти позицію", — заявила вона.

Відео дня

Ле Пен стверджує, що підтримує відправку Україні "оборонної" зброї, але не "наступальної". Також вона за санкції, але не в сфері енергетики. У питанні закінчення війни Ле Пен виступає за негайні переговори.

"Якщо Росія виграє війну, це буде катастрофа, тому що всі країни з територіальним конфліктом будуть думати, що можуть вирішити його за допомогою зброї. Якщо Україна переможе, це означатиме, що НАТО вступило у війну, тому що я переконана, що Україна без сили НАТО не зможе перемогти Росію у військовому відношенні. А це означає, що Третю світову війну розв'язано", – заявила вона.

Ле Пен стверджує, що сторонам потрібно почати негайні переговори про мир, але, яким повинен стати їхній підсумок, вона не знає.

"Я не збираюся давати вам мирний план прямо тут, на журнальному столику", – відмахнулася вона.

Мирні переговори між Україною та Росією

Раніше президент Зеленський неодноразово пояснював, чому переговори з Росією на даному етапі не мають сенсу. На його думку, Кремль використає їх, щоб зафіксувати поточний статус-кво у форматі чергового "Мінська" і почне готуватися до наступного етапу агресії.

У Росії заявляють, що готові до переговорів "без жодних умов". Але при цьому тут-таки виставляють умови, що переговори мають вестися з урахуванням "реалій" на фронті і "завдань" російського вторгнення.

Вас також можуть зацікавити новини: