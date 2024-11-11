Обидві країни надають допомогу україньскому війську.

Франція та Велика Британія обіцяють, що продовжать непохитно підтримувати Україну "так довго, як це буде необхідно".

Така заява пролунала під час зустрічі французького президента Еммануеля Макрона та британського прем'єр-міністра Кейра Стармера, присвяченій 106-й річниці Комп'єнського перемир'я 1918 року, передає Le Monde:

"Вони підтвердили свою рішучість підтримувати [Київ] незмінно і так довго, як це буде необхідно в той час, коли продовження військової допомоги США здається більш ніж коли-небудь сумнівним з поверненням Дональда Трампа в Білий дім".

Вибори в США

Нагадаємо, що перемогу на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки здобув Дональд Трамп. Ще під час передвиборчих перегонів ЗМІ писали, що Європа готується до наслідків такої перемоги.

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В оточенні політика заявляли, що Євросоюз має взяти на себе більший тягар підтримки України у війні з Росією, оскільки ці країни перебувають у більшій небезпеці.

Крім того, Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години, запевняючи, що здатен посадити президентів України та Росії за стіл перемовин. Західні ЗМІ повідомляють, що його план може передбачати територіальні поступки з боку Києва.

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