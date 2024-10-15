У двосторонній угоді між Францією та Україною було вказано суму в 3 млрд євро, але допомоги надано менше.

Загальна військова допомога Франції Україні до 2024 року не сягне максимальної суми в 3 мільярди євро, що було зазначено у двосторонній угоді про співпрацю у сфері безпеки, яку було укладено між країнами 16 лютого, заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

Сума до кінця року становитиме трохи більше ніж 2 млрд євро, тоді як у 2022 році вона була в розмірі 1,7 мільярда євро, у 2023 році - 2,1 млрд євро, пише Le Monde.

Лекорню, звернувшись до депутатів комітету з оборони, зазначив, що близько 300 мільйонів євро із загальної суми надійшли "від доходів від заморожених російських активів". На ці гроші Франція фінансує виробництво 155-мм снарядів, артилерійських систем "Цезар" і паливо. Крім того, як повідомляється, близько 533 мільйонів євро у 2024 році йде на пожертвування старого обладнання від французької армії, яке буде замінено новим.

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Міністр ЗС Франції також зазначив, що фінансування допомоги Україні також відбувається за рахунок "приросту інфляції", який цьогоріч оцінюється в 400-600 мільйонів євро. ЗМІ пише, що ці "доходи" відбуваються внаслідок сповільнення інфляції порівняно з прогнозами про більш високий рівень інфляції.

"Інша частина допомоги надходить із Фонду допомоги Україні, який дає змогу Києву купувати обладнання безпосередньо у французьких промисловців або у Європейського фонду миру (EFF)", - йдеться в матеріалі.

Як зазначив Лекорню, Франція внесла 1,2 млрд євро до цього інструменту Європейського Союзу, однак вони "є бенефіціарами, оскільки 143 млн євро було отримано міністерством [збройних сил Франції] у 2024 році" на користь України.

Інші новини про європейську військову допомогу Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що ЄС змінює підхід у військовій допомозі Україні та переходить до інвестицій у ВПК.

"У ширшому сенсі йдеться про поступову інтеграцію України в західні ланцюжки поставок оборонної промисловості", - зазначив Ян Лессер.

Крім того, Німеччина більше не має наміру передавати Україні важку техніку. Повідомляється, що це відбувається через "виведення", нібито Україна найближчим часом не зможе почати контрнаступ.

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