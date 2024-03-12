Президент Франції має намір провести парламентські дебати, щоб усі партії визначилися зі своєю позицією щодо України.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав провести парламентське голосування щодо питання про військову підтримку України з боку Франції. Політик таким чином намагається привернути увагу до позиції ультраправих щодо Росії.

Видання Financial Times пише, що президент Франції фактично змушує обидві палати парламенту зайняти позицію щодо оборонної угоди з Києвом. Зазначається, що Макрон намагається нагадати виборцям про колишню близькість Марін Ле Пен із президентом РФ Володимиром Путіним, намагаючись збити популярність партії "Національне об'єднання", яка зараз на 12 пунктів випереджає центристський альянс.

"Мета дебатів - змусити всі політичні партії звітувати і викрити лицемірство", - сказав Бенжамін Хаддад, депутат від центристської партії Макрона "Відродження". "Ультраправі кажуть, що підтримують Україну, але це просто неправда, якщо подивитися на їхній послужний список".

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Видання пише, що заяви Макрона про можливе відправлення західних військ в Україну налякали громадськість, викликали осуд з боку всіх політичних кіл і спровокували гостру дискусію про те, як далеко має зайти Франція, щоб допомогти Україні.

Опитування показали, що 79% населення виступають проти участі французьких військ у бойових діях в Україні, але 52% підтримали б відправлення солдатів для виконання допоміжних функцій. Серед виборців Макрона зростає підтримка відправки більшої військової та економічної допомоги Україні, в той час як виборці Ле Пен все менше підтримують ці заходи.

Жордан Барделла, протеже Ле Пен, заявив, що його партія підтримує Україну. Однак він розкритикував Макрона за те, що той нібито стирає будь-які "червоні лінії" щодо Росії, назвавши його "безвідповідальним і вкрай небезпечним для миру в усьому світі". RN не підтримає ні розміщення французьких військ, ні вступ України до ЄС, заявив Барделла.

Ерік Чіотті, лідер консервативної партії Les Republicains, заявив, що пропозиція про введення військ не має сенсу, і звинуватив Макрона у спробі сфабрикувати дебати, щоб врятувати свою європейську кампанію.

Стратегія Макрона стала головною темою передвиборчої кампанії його центристського альянсу в Ліллі. У своїй полум'яній промові прем'єр-міністр Габріель Атталь засудив "м'якість і слабкість" партії Ле Пен щодо Росії.

"Давайте згадаємо, що вони говорили, що "захоплюються" Володимиром Путіним... відмовилися засудити вторгнення до Криму, і що протягом багатьох років саме Росія фінансувала їхню партію", - сказав Атталь. "Якби це залежало від них, - додав він, - Франція постачала б "зброю Росії, щоб розчавити українців".

У відповідь RN заявила, що критика Атталя - це нісенітниця, заперечила будь-яку м'якість щодо Росії і додала, що повернула кредит російському банку. Напередодні голосування у вівторок Барделла заявив, що RN утримається від голосування, і засудив кампанію Макрона за те, що той зосередився на питаннях, які далекі від "повсякденних пріоритетів" французів, як-от "ціни на енергоносії, злочинність та імміграція".

Пакт про військову допомогу, підписаний Макроном минулого місяця з президентом України Володимиром Зеленським, передбачає виділення 3 млрд євро цього року. Це відповідає обіцянці Великої Британії виділити 2,5 млрд фунтів стерлінгів цього року, але набагато менше за 7,1 млрд євро, обіцяних Німеччиною.

Як і інші двосторонні пакти, він містить лише ретельно обдумані формулювання, що підтримують "європейські та євроатлантичні прагнення України, включно зі вступом до Європейського союзу і Нато", і нічого про війська.

За словами члена парламенту від партії Макрона, заявки України на вступ до НАТО і ЄС, а також ідея Макрона про розширення "присутності військ на землі", найімовірніше, займатимуть важливе місце в парламентських дебатах, тому результати голосування важко передбачити.

Муджтаба Рахман, керуючий директор Eurasia Group, сумнівається, що Макрону було розумно виставляти підтримку України на голосування і робити її важливою частиною своєї передвиборчої кампанії в Європі.

"Це може призвести до зворотного результату", - сказав він. "Ставити важкі запитання про те, що Захід готовий зробити для підтримки України, похвально, але це не обов'язково хороша політика".

Війська НАТО в Україні - що заявив Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що існує теоретична можливість, що в Україну можуть відправити війська НАТО. Пізніше він ще раз підтвердив свої наміри, додавши, що такий сценарій можливий у разі значного погіршення ситуації на фронті - прорив військ РФ до Києва або Одеси.

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