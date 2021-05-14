Президент Франції заявив, що війська Азербайджану вдерлися на територію Вірменії, і їх необхідно негайно відвести.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Азербайджан вивести війська з прикордонного району Вірменії.

Пост про це він опублікував на своїй сторінці у Facebook вірменською мовою.

Читайте такожПрем'єр Вірменії Пашинян подає у відставку"Збройні сили Азербайджану вторглися на територію Вірменії. Їх необхідно негайно відвести. Я ще раз кажу вірменському народу, що Франція солідарна з вами та залишиться такою", - написав французький президент.

Ситуація у Вірменії

За словами прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, військові Азербайджану 12 травня здійснили "диверсійне просування" - перетнули кордон у районі озера Севлич і заглибилися територією країни на 3,5 км.

Міністерство закордонних справ Азербайджану стверджує, що армія займає позиції, визначені угодою про припинення вогню від 10 листопада 2020 року - раніше вони нібито були недоступні через погодні умови.

Восени минулого року в регіоні розгорівся збройний конфлікт. Великомасштабні бойові дії велися між збройними силами Азербайджану з одного боку і збройними формуваннями Нагірно-Карабаської Республіки та Вірменії з іншого. Конфлікт став найтривалішим і найбільш кровопролитним у регіоні за період після завершення Карабаської війни у 1994 році.

10 листопада 2020 року було опубліковано спільну заяву президента Азербайджану, прем'єр-міністра Вірменії та президента Росії про повне припинення вогню в зоні нагірно-карабаського конфлікту. Угода про мир передбачала введення російських миротворців, виведення вірменських сил з прилеглих до Нагірного Карабаху районів і залишення під контролем Азербайджану частини території Нагірного Карабаху.

В результаті боїв під контроль Азербайджанських сил перейшли п'ять міст, чотири селища, 286 сіл і весь азербайджано-іранський кордон. На північній ділянці азербайджанська армія взяла під свій контроль низку стратегічних висот і населених пунктів. На півдні - територію, прилеглу до кордону з Іраном, а також місто Шушу.

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Переклад: Катерина Комолова