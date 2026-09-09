Партія Ле Пен хоче скоротити допомогу Україні, але це дрібниця для бюджету Франції, – Le Monde

Цей аргумент ультраправих на тлі більш серйозних фінансових проблем Франції не має великого значення.

Чи справді "перекрити кран" допомоги Україні необхідно для державних фінансів Франції? Саме таку позицію останніми днями займає партія "Національне об’єднання" (RN). Її віцепрезидент Луї Аліо викликав великий скандал, повторивши пропозицію Марін Ле Пен припинити французьку підтримку Києва, якщо вона буде обрана президентом у 2027 році.

Піддавшись нападкам політичних суперників, які вбачають у цій пропозиції доказ проросійської позиції, ультраправа партія спробувала виправдати свою позицію, наголошуючи на своїй нібито відданості бюджетній дисципліні, пише Le Monde.

"Ми підтримуємо Україну, але не за рахунок фінансового благополуччя Франції, нашого боргу та податків, які сплачують французи, – заявив депутат RN Лоран Жакобеллі. – У той час, коли французів просять піти на жертви в питаннях пенсій та охорони здоров’я, коли Франція на межі банкрутства, ми не можемо ставити під загрозу майбутнє нашої країни".

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Скільки насправді виділяє Франція на допомогу Україні

ЗМІ пишуть, що французька допомога Україні насправді залишається досить скромною порівняно з масштабом проблем державних фінансів країни. З початку російського вторгнення у 2022 році Париж надав загалом 26,2 мільярда євро, згідно з даними, зібраними німецьким Кільським інститутом:

7,9 мільярда євро прямої (двосторонньої) допомоги;

18,3 мільярда євро через внесок Франції в європейські пакети допомоги.

З огляду на обидва ці компоненти, французька допомога Україні становила в середньому близько 6 мільярдів євро на рік. Хоча ця сума не є незначною, вона досить мала на тлі ширших фінансових проблем Франції.

Для порівняння: допомога Україні становить близько 4 % бюджетного дефіциту, який у 2025 році склав трохи більше 150 мільярдів євро. Це менше 2% від загальних державних видатків у розмірі 441 мільярда євро (бюджет, що не включає видатки на соціальне забезпечення та місцеві органи влади).

Це також мінімальна сума порівняно з досить розпливчастим планом бюджетної економії в 125 мільярдів євро, обіцяним RN, яка нещодавно зробила акцент на бюджетній дисципліні, щоб підвищити довіру до себе, пишуть ЗМІ.

Інші країни допомагають більше

Варто також зазначити, що підтримка України з боку Франції залишається помірною порівняно з підтримкою інших країн, які допомагають Києву. Німеччина на сьогодні надала понад 50 мільярдів євро, а Європа загалом (включно з Великою Британією) виділила майже 230 мільярдів євро з 2022 року.

Більше того, підхід до питання допомоги Україні з суто бухгалтерської точки зору має свої межі. З одного боку, частина коштів, надісланих Києву, повертається у французьку економіку через закупівлі військової техніки.

З іншого боку, припинення цієї допомоги могло б прискорити поразку України та підвищити ризик прямого зіткнення між європейськими країнами та Росією – з військовими, а отже, і фінансовими наслідками, які були б набагато значнішими.

Інші новини про допомогу Україні з боку європейських союзників

Раніше УНІАН повідомляв, що Велика Британія виділить Україні пакет допомоги для закупівлі ракет для Patriot. Крім того, Україна продовжує вести постійні переговори щодо отримання ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot.

Також ми розповідали про те, що в АдГ виступають проти поставок дронів в Україну та пропонують скасувати санкції проти РФ. "Ми завжди заявляли – і це також зазначено в програмі нашої партії – що не підтримуємо постачання зброї в кризові регіони та зони військових дій", – заявив співголова АдГ Тіно Хрупалла.

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