У Брюсселі обговорюватимуть пріоритети у сфері безпеки для Альянсу.

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо відвідає зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка відбудеться в Брюсселі. Інформацію про це підтвердила речниця американського Держдепу Теммі Брюс.

Очікується, що серед обговорюваних тем на зустрічі буде забезпечення "міцного миру" в Україні.

"Державний секретар Марко Рубіо відвідає Брюссель, Бельгія, у період із 2 до 4 квітня. У Брюсселі він візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, щоб обговорити пріоритети у сфері безпеки для Альянсу, включно зі збільшенням оборонних інвестицій союзників і забезпеченням міцного миру в Україні", - ідеться в повідомленні.

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За словами Брюс, Рубіо, крім іншого, обговорюватиме загальну загрозу з боку Китаю для Євроатлантичного та Індо-Тихоокеанського альянсів і плани проведення саміту НАТО в Гаазі, який відбудеться влітку 2025 року.

Обіцянка США щодо термінів закінчення війни в Україні

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв завершити війну в Україні "за 24 години". Він пояснював, що це можливо завдяки його добрим стосункам із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Нещодавно Рубіо повідомив, що Вашингтон остаточно відкинув "мир за 24 години". Він озвучив нову стратегію, згідно з якою Білий Дім домагатиметься миру в Україні "стільки, скільки буде потрібно".

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