МЗС України занепокоєне повідомленнями у міжнародних ЗМІ щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет до Російської Федерації.

Міністерство закордонних справ України закликало керівництво Ісламської Республіки Іран утриматись від передачі Росії, яка згідно Статуту ООН та норм міжнародного права є державою-агресором, будь-яких видів озброєння та військової техніки. Про це повідомила прес-служба МЗС.

"Вже понад два роки Україна та українці щоденно потерпають від російських терористичних обстрілів усіма видами смертоносного озброєння, зокрема дронами іранського виробництва. Поглиблення військово-технічної співпраці Росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу та світу. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки", - заявили в зовнішньополітичному відомстві.

В МЗС наголосили, що Іран має повністю та остаточно припинити надання зброї Росії, аби діями, а не словами довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті.

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"Застерігаємо офіційний Тегеран, що у разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до Російської Федерації, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", - йдеться у повідомленні.

Іранські ракети у Росії

Як повідомляв УНІАН, вчора британський військовий аналітик Шон Белл заявив, що поставка іранських балістичних ракет до Росії виглядає "неминучою", вона відбудеться протягом найближчих днів. Аналітик наголосив, що Росія, ймовірно, ще у грудні уклала контракт з Іраном на поставку двох типів балістичних ракет малої дальності.

Також The Wall Street Journal, посилаючись на високопоставлених американських і європейських чиновників написало, що Іран поставив Росії "кілька сотень" балістичних ракет малої дальності. За даними видання, передача іранських ракет збіглася з посиленням обстрілів цивільної інфраструктури України з боку російської армії. Унаслідок атак з кінця серпня загинули десятки мирних жителів. Захід раніше попереджав Іран, що в разі постачання ракет Росії проти нього буде введено додаткові санкції.

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