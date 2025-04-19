За словами президентки Молдови, Росія може втягнути країну у війну.

Росія хоче змінити владу у Молдові, аби підпорядкувати її собі та використати проти України. Про це заявила президентка Молдови Мая Санду, пише jurnal.md.

За її словами, РФ на парламентських виборах в країні намагається замінити владу та знайти тих, кого країна-агресор зможе контролювати.

Під час своєї промови у парламенті вона підкреслила, що таке втручання загрожує не лише безпеці Молдови, проте й Україні, оскільки у разі зміни керівництва країна може стати плацдармом для РФ.

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"У нас 1200 кілометрів кордону з Україною. Уявіть собі, що за одну ніч цей кордон з дружньої країни перетворюється на кордон з країною, яка контролюється Москвою. Звичайно, ризики тут є для України, але в той же час ризики зростають і для Молдови, тому що Росія може таким чином втягнути Молдову у війну", - наголосила Санду.

За її словами, заради безпеки громадян та для того, аби не ускладнювати ситуацію в Україні, цього не має статися.

"У нас є моральний обов'язок залишатися на правильному боці, залишатися дружньою країною", - підкреслила президентка Молдови.

Дії Росії проти Молдови - останні новини

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про небезпеку для Молдови. За його словами, країна знаходиться на передовій російської загрози.

"Ми вирішили ще більше зміцнити нашу співпрацю з метою підвищення стійкості Молдови до іноземного втручання", - додав він під час зустрічі з Маєю Санду.

Також французький лідер наголосив, що якщо ніхто не зупинить Путіна, він піде на Молдову і, можливо, на Румунію. Він підкреслив, що Росія являє собою серйознішу, ніж будь-коли, екзистенціальну небезпеку для Європи.

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