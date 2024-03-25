У Кремлі відмовилися коментувати тортури підозрюваних у терористичному акті.

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, експрезидент РФ Дмитро Медведєв, коментуючи теракт у підмосковному Crocus City Hall, закликав убивати всіх "причетних".

"Мене запитують усі. Що робити? Їх спіймали. Молодці всі, хто ловив. Їх треба вбити? Треба. І це буде. Але набагато важливіше вбити всіх причетних. Усіх. Хто платив, хто співчував, хто допомагав. Убити їх усіх", - написав Медведєв у Telegram.

Згідно з повідомленням росЗМІ, сьогодні на брифінгу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про катування чотирьох чоловіків, яких затримали за підозрою у скоєнні цього терористичного акту.

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Як повідомляє "Медіазона", зокрема, представник західного ЗМІ сказав, що фігуранти справи "мають сліди тортур", у них розпухлі обличчя, синці тощо. Журналіст також сказав, що в соціальних мережах демонструють відповідні відео та фото, які свідчать про застосування тортур і попросив це прокоментувати.

"Я залишу без відповіді це питання", - заявив Пєсков.

Він також додав, що наразі Кремль не бере участі в дискусії про можливість скасування мораторію на смертну кару в Росії.

Голова Уряду Російської Федерації Михайло Мішустін сказав, що винні в теракті понесуть покарання - "вони не заслуговують на пощаду".

"Ніяким терористам не вдасться залякати країну", - додав Мішустін.

За даними ТАСС, Мішустін назвав головною турботою влади в контексті теракту - допомогу постраждалим і родичам загиблих.

За інформацією росЗМІ, сьогодні вночі Басманний суд (РФ) відправив у СІЗО чотирьох обвинувачених - Далерджона Мірзоєва, Саідакрамі Муродалі Рачабалізоду, Шамсудіна Фарідуні та Мухаммадсобіра Файзова. На фотографіях, які зроблені в суді, всі четверо - зі слідами тортур. Зазначається, що 19-річного Файзова доставили до суду з реанімації, Муродалі Рачабалізоду під час затримання відрізали частину вуха, Фарідуні катували струмом. Зазначалося, що затриманих били, одному з них видавили око тощо.

Теракт у "Крокусі" - що відомо

Нагадаємо, увечері 22 березня в Підмосков'ї стався масштабний теракт. Кілька людей, одягнених у камуфляж, відкрили стрілянину з автоматів по відвідувачах концерту гурту "Пікнік" у Crocus City Hall. Унаслідок цього, за даними російських ЗМІ, загинуло понад 140 осіб, постраждало близько 290, із них понад 180 - госпіталізовано.

Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація ІДІЛ. При цьому російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням, у якому пов'язав напад терористів з Україною, і провів аналогію зі злочинами нацистів за часів Другої Світової війни.

Сьогодні, 25 березня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін проведе нараду, на якій обговорять заходи, пов'язані з терактом у Підмосков'ї. Якихось коментарів про перебіг розслідування Кремль поки що давати не планує і по допомогу в розслідуванні до інших країн звертатися не буде.

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