Канцлер Німеччини щепилася дводозовою вакциною AstraZeneca.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зробила перше щеплення проти COVID-19.

Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт на своїй сторінці у Twitter.

"Я рада, що сьогодні мені зробили перше щеплення вакциною AstraZeneca. Хочу подякувати всім, хто організовує кампанію з вакцинації, і всім, хто вакцинується. Вакцинація - ключ до подолання пандемії", - процитував Зайберт слова Меркель, опублікувавши фото документів.

Вакцина AstraZeneca в Європі

У березні чимало європейських країн призупинили використання вакцини AstraZeneca через випадки тромбозу після щеплень.

У квітні Європейське агентство лікарських засобів повідомило, що між вакциною та утворенням тромбів справді є зв'язок, однак використовувати вакцину варто.

У Німеччині щеплення від COVID-19 вакциною AstraZeneca не рекомендують робити людям до 60 років. Ангелі Меркель 66, тому вона входить у дозволену цільову групу.

Україна не збирається відмовлятися від використання вакцин компанії AstraZeneca.

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Автор: Катерина Комолова