Канцлер Німеччини щепилася вакциною AstraZeneca / фото REUTERS

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зробила перше щеплення проти COVID-19.

Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт на своїй сторінці у Twitter.

"Я рада, що сьогодні мені зробили перше щеплення вакциною AstraZeneca. Хочу подякувати всім, хто організовує кампанію з вакцинації, і всім, хто вакцинується. Вакцинація - ключ до подолання пандемії", - процитував Зайберт слова Меркель, опублікувавши фото документів.

фото twitter.com/RegSprecher

Вакцина AstraZeneca в Європі

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Автор: Катерина Комолова