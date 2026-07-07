'Це питання ще не вирішене': в Польщі зробили нову заяву щодо передачі Україні МіГів

Глава Міністерства оборони Польщі повідомив про отримання запиту від української сторони.

Глава Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш поділився, що питання передачі Україні літаків МІГ-29 ще не вирішене, йдеться на сайті оборонного відомства.

Косіняк-Камиш зазначив, що Міністерство оборони Польщі отримало запит від української сторони.

"Це питання ще не вирішене. Ми отримали запит від української сторони про те, що вони й надалі зацікавлені", - сказав міністр оборони Польщі.

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Він додав, що Україна представила свої пропозиції стосовно передачі безпілотників Польщі в обмін на МіГи.

"Вони представили свої пропозиції щодо передачі дронів до Польщі протягом найближчих двох років. Тож така можливість обміну є реальною, але це має бути обмін, а не лише передача з боку Польщі. Ми тут дуже обережні", - зауважив Косіняк-Камиш.

Польські МіГи для України: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що Косиняк-Камиш пояснив, що Україна не отримає обіцяні МіГи-29, оскільки Варшава не отримала від Києва дрони. Міністр національної оборони Польщі зазначив, що Польща запропонувала "партнерський підхід", і Україна на це дала згоду, але в результаті не виконала обіцянку. При цьому, Косиняк-Камиш визнав, що наразі Україна має значні можливості у сфері безпілотників. Тому, коли партнери надають Києву військову техніку, то іноді йдеться про символічний, але дуже важливий аспект: щоб вони поділилися ноу-хау або ж частково надали доступ до своїх технологій.

Також ми писали, що аналітики вважають, що польські МіГи були б корисними для українських військових, якщо навіть мова йде про кілька додаткових літаків. Водночас, однією з головних проблем залишається не лише кількість літаків, а й підготовка пілотів. Експерти зазначають, що Варшава зрештою перевела питання передачі МіГ-29 із військової допомоги у площину комерційних переговорів. Коли переговори було зірвано, Польща вирішила утилізувати літаки.

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