Їх хочуть покарати за спробами дестабілізації ситуації в країнах.

Кілька міністрів закордонних справ європейських країн закликали запровадити санкції щодо олігархів, причетних до "спроб дестабілізації" в Молдові та Грузії, пише Politico.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС зазначила, що "ці дві країни стикаються зі спробами дестабілізації, які вимагають максимальної пильності".

"Це може бути підставою для того, щоб ми почали розглядати питання щодо тих, хто відповідальний за ці спроби", – заявила вона.

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Її колеги з Румунії та Естонії також закликали блок застосувати санкції до проросійських олігархів у Молдові.

"[ЄС] несе відповідальність за залучення та створення нового механізму санкцій проти російських агентів, проти тих олігархів у Молдові, які готують переворот", – заявив естонський міністр Урмас Рейнсалу.

Спроби дестабілізації в Грузії та Молдові - що треба знати

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до зростання побоювань щодо втручання Москви в ситуацію в Молдові та Грузії, які так само прагнуть стати країнами-членами ЄС.

Влада Молдови публічно викривала плани Кремля щодо повалення уряду. Міінстерка внутрішніх справ Молдови Ана Ревенко заявляла, що "Москва, зацікавлені групи та олігархи-втікачі" об’єднують зусилля, аби змінити демократичний курс у Кишиневі. Йдеться, серед інших, про проросійського олігарха Ілана Шора, якого звинувачують у фінансування протестів проти проєвропейського уряду країни.

В Грузії напередодні керівна партія "Грузинська мрія", яка перебуває при владі з 2012 року, намагалася прийняти суперечливий закон про "іноагентів", який через подібність до закону, який діє в РФ, прозвали російським. Ухвалення закону спровокувало масштабні акції протесту в Тбілісі та інших містах країни, через що зрештою владі довелося відмовитися від нього. Засновника "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі пов’язують з Росією тісні зв’язки. Зокрема, саме тут він накопичив свій капітал у 1990-х.

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