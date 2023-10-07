За його словами, ЦАХАЛ веде бої на усіх ділянках проникнення бойовиків.

Напруга між Ізраїлем та бойовиками Сектору Гази зростає. Міністр оборони країни Йоав Галлант заявив, що ХАМАС розпочав війну.

Як повідомляє Al Jazeera, Галлант назвав масштабну атаку на Ізраїль, розпочату 7 жовтня, "серйозною помилкою".

"ХАМАС зробив серйозну помилку. Ми перебуваємо у стані війни", - заявив міністр оборони Ізраїлю.

Галлант додав, що ізраїльські солдати "ведуть боротьбу з ворогом на всіх ділянках проникнення".

"Держава Ізраїль виграє цю війну", - зазначив він.

Атака ХАМАС на Ізраїль

Вранці з сектора Гази бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. В даний час відомо,що у ізраїльських містах пожежі, відомо про одну жертву.

Над багатьма містами Ізраїлю були зафіксовані клуби диму. Сирени тривоги пролунали по всьому південному і центральному Ізраїлю, а в містах Тель-Авів, Ашкелон, Явне і Кфар-Авів було чути вибухи.

Тим часом ЦАХАЛ вже оголосив, що "готовий до війни". Міністр оборони країни Йоав Галлант затвердив призов солдат резерву. Ізраїльські військові наказали жителям прикордонних міст залишатися вдома і заявили, що вони завдають ударів по цілях у секторі Гази.

Бойовики ХАМАС масовано запускають ракети по території Ізраїлю. Сили ЦАХАЛ відбивають атаки.

Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, батарея "Залізний купол" працює над відбиттям масованої атаки. У мережі з'явилися кадри роботи ППО.

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