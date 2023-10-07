Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС оголосив нам війну / REUTERS

Напруга між Ізраїлем та бойовиками Сектору Гази зростає. Міністр оборони країни Йоав Галлант заявив, що ХАМАС розпочав війну.

Як повідомляє Al Jazeera, Галлант назвав масштабну атаку на Ізраїль, розпочату 7 жовтня, "серйозною помилкою".

"ХАМАС зробив серйозну помилку. Ми перебуваємо у стані війни", - заявив міністр оборони Ізраїлю.

Галлант додав, що ізраїльські солдати "ведуть боротьбу з ворогом на всіх ділянках проникнення".

"Держава Ізраїль виграє цю війну", - зазначив він.

Атака ХАМАС на Ізраїль

Вранці з сектора Гази бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. В даний час відомо,що у ізраїльських містах пожежі, відомо про одну жертву.

Над багатьма містами Ізраїлю були зафіксовані клуби диму. Сирени тривоги пролунали по всьому південному і центральному Ізраїлю, а в містах Тель-Авів, Ашкелон, Явне і Кфар-Авів було чути вибухи.

Тим часом ЦАХАЛ вже оголосив, що "готовий до війни". Міністр оборони країни Йоав Галлант затвердив призов солдат резервуІзраїльські військові наказали жителям прикордонних міст залишатися вдома і заявили, що вони завдають ударів по цілях у секторі Гази.

Бойовики ХАМАС масовано запускають ракети по території Ізраїлю. Сили ЦАХАЛ відбивають атаки.

Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, батарея "Залізний купол" працює над відбиттям масованої атаки. У мережі з'явилися кадри роботи ППО.

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