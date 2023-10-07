Напруга між Ізраїлем та бойовиками Сектору Гази зростає. Міністр оборони країни Йоав Галлант заявив, що ХАМАС розпочав війну.
Як повідомляє Al Jazeera, Галлант назвав масштабну атаку на Ізраїль, розпочату 7 жовтня, "серйозною помилкою".
"ХАМАС зробив серйозну помилку. Ми перебуваємо у стані війни", - заявив міністр оборони Ізраїлю.
Галлант додав, що ізраїльські солдати "ведуть боротьбу з ворогом на всіх ділянках проникнення".
"Держава Ізраїль виграє цю війну", - зазначив він.
Атака ХАМАС на Ізраїль
Вранці з сектора Гази бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. В даний час відомо,що у ізраїльських містах пожежі, відомо про одну жертву.
Над багатьма містами Ізраїлю були зафіксовані клуби диму. Сирени тривоги пролунали по всьому південному і центральному Ізраїлю, а в містах Тель-Авів, Ашкелон, Явне і Кфар-Авів було чути вибухи.
Тим часом ЦАХАЛ вже оголосив, що "готовий до війни". Міністр оборони країни Йоав Галлант затвердив призов солдат резерву. Ізраїльські військові наказали жителям прикордонних міст залишатися вдома і заявили, що вони завдають ударів по цілях у секторі Гази.
Бойовики ХАМАС масовано запускають ракети по території Ізраїлю. Сили ЦАХАЛ відбивають атаки.
Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, батарея "Залізний купол" працює над відбиттям масованої атаки. У мережі з'явилися кадри роботи ППО.