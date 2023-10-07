Наразі територію Ізраїлю активно обстрілюють ракетами з території Сектору Гази.

Бойовики ХАМАС масовано запускають ракети по території Ізраїлю. Сили ЦАХАЛ відбивають атаки.

Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, батарея "Залізний купол" працює над відбиттям масованої атаки. У мережі з'явилися кадри роботи ППО.

На відео видно, що небо над Ізраїлем у слідах ракет та роботи ППО. "Залізний купол" перехоплює ракети, випущені бойовиками з Сектору Гази. Будинки збригаються від звуків вибухів.

Що таке "Залізний купол"

Система протиповітряної оборони "Залізний купол" була розроблена ізраїльським підприємством Rafael у співпраці з американським ВПК. Її призначення - захист цивільного населення Ізраїлю від ракетних атак радикальної групи "ХАМАС".

Система здатна перехоплювати і знищувати тактичні некеровані ракети і артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км.

"Залізний купол" взяли на озброєння ізраїльської армії в 2011 році. З того часу він перехопив сотні ракет з боку сектора Газа.

Атака на Ізраїль

Вранці з сектора Гази бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. В даний час відомо,що у ізраїльських містах пожежі, відомо про одну жертву.

Над багатьма містами Ізраїлю були зафіксовані клуби диму. Сирени тривоги пролунали по всьому південному і центральному Ізраїлю, а в містах Тель-Авів, Ашкелон, Явне і Кфар-Авів було чути вибухи.

Тим часом ЦАХАЛ вже оголосив, що "готовий до війни". Міністр оборони країни Йоав Галлант затвердив призов солдат резерву. Ізраїльські військові наказали жителям прикордонних міст залишатися вдома і заявили, що вони завдають ударів по цілях у секторі Гази.

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