Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить нищівні санкції щодо Росії, якщо переговори з Україною проваляться. Втім, це буде крайня міра.

Про це Трамп заявив в інтерв'ю Брету Байєру з Fox News, коментуючи законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про жорсткі санкції проти РФ. Американський лідер зауважив, що використав санкційний важіль тиску проти Венесуели та Ірану.

"Чесно кажучи, я це зроблю (введу санкції, - УНІАН), якщо ми не укладемо угоду", - сказав Трамп.

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Президент США додав, що зараз стежитиме за розвитком переговорів у Туреччині, перший раунд яких відбувся вчора, 16 травня:

"Це час Туреччини, ми говоримо про Туреччину, і ми побачимо, що буде. Для Росії це (запровадження санкцій - УНІАН) буде нищівною поразкою, тому що у них зараз важкі часи в економіці, ціни на нафту низькі".

При цьому Трамп висловив впевненість, що зможе досягти мирної угоди між Україною та РФ, адже в нього "дуже добрі відносини" з диктатором Володимиром Путіним.

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Санкції проти РФ: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, у середу, 14 травня, посли ЄС дали "зелене світло" 17-му пакету санкцій проти Росії. Висока представниця Євросоюзу Кая Каллас привітала домовленість щодо 17-го пакету санкцій і підтвердила, що Євросоюз збільшує тиск на Росію, аби змусити припинити її війну.

Також повідомлялося, що міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро мав зустрітися із сенатором США Ліндсі Гремом, щоб обговорити "руйнівні санкції" проти Росії, аби змусити її припинити війну в Україні. За словами французького міністра, потрібно працювати над новими заходами, "які могли б задушити російську економіку раз і назавжди".

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