Марта Гичко

Американський лідер зазначив, що це стане великою поразкою для Росії, яка вже потерпає від економічних проблем.

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить нищівні санкції щодо Росії, якщо переговори з Україною проваляться. Втім, це буде крайня міра.

Про це Трамп заявив в інтерв'ю Брету Байєру з Fox News, коментуючи законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про жорсткі санкції проти РФ. Американський лідер зауважив, що використав санкційний важіль тиску проти Венесуели та Ірану.

"Чесно кажучи, я це зроблю (введу санкції, - УНІАН), якщо ми не укладемо угоду", - сказав Трамп.

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Президент США додав, що зараз стежитиме за розвитком переговорів у Туреччині, перший раунд яких відбувся вчора, 16 травня:

"Це час Туреччини, ми говоримо про Туреччину, і ми побачимо, що буде. Для Росії це (запровадження санкцій - УНІАН) буде нищівною поразкою, тому що у них зараз важкі часи в економіці, ціни на нафту низькі".

При цьому Трамп висловив впевненість, що зможе досягти мирної угоди між Україною та РФ, адже в нього "дуже добрі відносини" з диктатором Володимиром Путіним.

Санкції проти РФ: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, у середу, 14 травня, посли ЄС дали "зелене світло" 17-му пакету санкцій проти Росії. Висока представниця Євросоюзу Кая Каллас привітала домовленість щодо 17-го пакету санкцій і підтвердила, що Євросоюз збільшує тиск на Росію, аби змусити припинити її війну.

Також повідомлялося, що міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро мав зустрітися із сенатором США Ліндсі Гремом, щоб обговорити "руйнівні санкції" проти Росії, аби змусити її припинити війну в Україні. За словами французького міністра, потрібно працювати над новими заходами, "які могли б задушити російську економіку раз і назавжди".

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