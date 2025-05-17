Американський президент переконаний, що зможе домовитися про мир з Путіним, адже у них "добрі відносини".

Правитель РФ Володимир Путін "втомився воювати" і прагне домовленостей. Він не є перешкодою на шляху до встановлення миру. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтервʼю програмі Special Report на Fox News.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він Путіна головною перешкодою для досягнення миру, Трамп уникнув звинувачень на адресу диктатора, натомість згадавши про те, що в українського президента Володимира Зеленського нібито нема козирів.

"Послухайте, у мене була доволі важка розмова із Зеленським, бо мені не сподобалось, що він сказав. І він не полегшував справу. Я завжди казав: у нього немає козирів. І їх справді немає", - заявив Трамп.

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Інтерв'юер нагадав, що Трамп публічно звернувся до Путіна у соцмережі Truth Social, написавши "Володимире, зупинись". Втім, американський лідер й тут уникнув критики Путіна, переконуючи, що той хоче переговорів і втомився від війни:

"Він зараз виглядає не дуже добре. А йому хочеться виглядати добре. Не забувайте, все мало закінчитись за тиждень. Якби він не загруз у багнюці з тими танками, вони були б у Києві за п’ять годин".

Крім того, Трамп вкотре наголосив, що вирішити конфлікт може лише він особисто. "У мене дуже добрі стосунки з Путіним. Я думаю, ми досягнемо угоди", – сказав він.

При цьому він пригрозив санкційним тиском Росії, якщо Путін не піде на укладання мирної угоди. Зокрема йдеться про санкції на нафту і тих, хто її купує. Втім, це буде крайнім заходом.

"Я використаю це, якщо буде потрібно. Але я б не хотів. Якщо ми не укладемо угоду, я це зроблю. Це було б нищівно для Росії, бо у них проблеми з економікою. Ціни на нафту низькі. Це змінить ситуацію", - додав Трамп.

Переговори в Стамбулі

Раніше західні ЗМІ поширили ймовірні вимоги, озвучені главою російської делегації Володимиром Мединським на переговорах з Україною в Стамбулі.

"Президент Трамп має намір провести переговори з російською стороною, щоб прояснити те, що сталося, і спробувати рухатися вперед", - уточнив він, згадавши можливі "телефонні контакти" спочатку з президентом РФ Володимиром Путіним.

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