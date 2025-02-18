США та Росія готуються до переговорів, Трамп пішов на поступки Путіну ще до діалогу, - FT

Натомість правитель РФ не демонстрував жодної готовності до компромісу у своїх геополітичних амбіціях.

Делегації США та Росії зустрінуться у вівторок, 18 лютого, в Ер-Ріяді для переговорів щодо війни в Україні. Ця подія викликала занепокоєння в Києві та серед його європейських союзників, які побоюються, що Дональд Трамп може погодитися на врегулювання конфлікту на умовах Володимира Путіна, пише Financial Times.

Поступки ще до переговорів

Переговори в столиці Саудівської Аравії стануть першою спробою на високому рівні покласти край повномасштабному вторгненню Росії з моменту його початку майже три роки тому. Попередні переговори зазнали краху через жорсткі вимоги Кремля.

Однак цього разу США, схоже, пішли на суттєві поступки ще до початку діалогу - зокрема, відмовилися від підтримки вступу України до НАТО та її прагнення відновити контроль над окупованими територіями.

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Такі умови можуть лише посилити впевненість Путіна у власних позиціях. За словами Андрія Козирєва, колишнього міністра закордонних справ Росії, правитель РФ не демонстрував жодної готовності до компромісу у своїх геополітичних амбіціях.

"Для Путіна холодна війна та її цілі ніколи не закінчувалися: підірвати НАТО, розколоти США та Європу та підпорядкувати Східну Європу", - зазначив Козирєв. "Оскільки йому дають територіальні та стратегічні винагороди ще до переговорів, його заохочують завойовувати більше та обговорювати більш принизливі поступки, які він міг би отримати, посилюючи стару кремлівську мантру про слабкий демократичний Захід".

Поєднання активізації Росії на фронті та прагнення Трампа якнайшвидше завершити війну викликає сумніви серед західних дипломатів щодо реальної зацікавленості Кремля у врегулюванні конфлікту.

"Якщо угода передбачає надання Україні необмеженої гнучкості для озброєння та продовження тісної співпраці із Заходом, Путін неохоче погодиться на щось подібне", - сказав колишній високопоставлений чиновник США.

Він також зазначив:

"Він боїться, що Україна просто стане сильнішою і наблизиться до Заходу, що позбавить Москву можливості розпочати нове вторгнення. Якщо Путін відчує впевненість, що він може домінувати над Україною або що Україна не зможе отримати підтримку від Заходу, тоді він може повернутися за більшим".

З російської сторони на переговори прибули зовнішньополітичний радник Путіна Юрій Ушаков та міністр закордонних справ Сергій Лавров. США представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волц та спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф. Також до Ер-Ріяда прибуде Кирило Дмитрієв, голова російського державного інвестиційного фонду.

"Підхід угоди, а не миротворців"

Московський політолог Андрій Колесніков зазначив: "Підхід Росії - це підхід угод, а не миротворців. Путін буде дуже радий розділити світ і сфери впливу з Трампом. Нова залізна завіса і холодна війна допоможуть йому тримати російське населення на короткому повідку без гарячої війни".

Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що не прийме жодних рішень, ухвалених без участі Києва: "Ми не можемо визнати будь-які домовленості про нас без нас".

Катерина Шульман, науковий співробітник Євразійського центру Carnegie Russia в Берліні, вважає, що Путін може відмовитися від частини своїх вимог, якщо вдасться досягти перегляду міжнародного порядку безпеки.

Раніше Росія вже відмовлялася від своєї вимоги щодо "денацифікації" України під час переговорів на початку війни, хоча Путін знову висунув її у своїх умовах припинення вогню в червні минулого року.

"Він багато разів казав, що війна йде не за Україну, а за екзистенціальний суверенітет в очах Заходу", - зазначила Шульман.

Вона додала: "Якщо він зможе досить переконливо довести, що Росія змусила Захід нарешті усвідомити велич Росії, прийняти її назад до числа великих держав і скасувати санкції, то другорядні територіальні та практичні військові питання відходять на другий план".

На Мюнхенській конференції з безпеки, що відбулася минулими вихідними, європейські дипломати висловили занепокоєння через швидкість, з якою адміністрація Трампа рухається до переговорів з Путіним, та через те, що Кремль матиме більшість важелів впливу.

Один із європейських дипломатів зазначив, що головна проблема полягає в тому, що "План А Путіна — це продовження боротьби, а не мирні переговори".

Він додав:

"Ми знаємо, що Трамп хоче зупинити вбивства, він постійно це говорить. Але Путін радий повернутися до війни, якщо він не отримає те, чого хоче, і може продовжувати це затягувати".

Хоча Путін публічно не коментував майбутні переговори, минулого тижня він заявив Трампу, що Росія хоче "врегулювати причини конфлікту".

Як пояснив інший дипломат ЄС: "Це означає, що він думає про весь східноєвропейський театр, американські бази, американські війська. Навіть турки стурбовані тим, що американці можуть домовитися про майбутнє НАТО".

Старт мирних переговорів - що повідомлялося

Як повідомляв раніше УНІАН, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заперечив можливу участь європейських представників у переговорах щодо війни в Україні, а також категорично відкинув можливість повернення Україні окупованих територій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що представники України не братимуть участі у зустрічі делегацій США і Російської Федерації, мовляв, "Україна про це нічого не знала". Він також заявив, що "Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як такі, які не мають результату".

Також ЗМІ повідомляли, що метою переговорів буде саме організація зустрічі між трьома президентами – України, США і РФ.

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