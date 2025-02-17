Голова російського МЗС також виступив проти участі європейських представників у переговорах зі США.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заперечив можливу участь європейських представників у переговорах щодо війни в Україні, а також категорично відкинув можливість повернення Україні окупованих територій. Відповідні заяви він зробив під час пресконференції після переговорів із очільником МЗС Сербії Марко Джуричем, повідомляє російське РИА Новости.

Лавров підтвердив, зокрема, що він поїде в Ер-Ріяд для участі у переговорах із представниками США 18 лютого. Водночас він не схвалив участі у цих перемовинах європейських представників.

"Філософія європейців нікуди не поділася, тому я не знаю, що їм робити за столом переговорів. Якщо вони будуть ось так вициганювати якісь лукаві ідеї про заморозку конфлікту, а самі за звичаєм своїм, своєю мораллю і своїми звичками будуть мати на увазі продовження війни, то навіщо їх туди запрошувати", - сказав він.

Відео дня

Також очільник російського МЗС категорично заперечив можливість повернення Україні окупованих територій, звинувативши ЗСУ у звірствах.

"Українські Збройні сили діють ще гірше, ніж гітлерівські вбивці. Погляньте, які звірства вони чинять на територіях, і ви хочете, щоб навіть думка якась була на переговорах про врегулювання щодо того, що якимись територіями потрібно ще поступитися? Поступитися як, з людьми російськими чи без людей, з одними корисними копалинами?" - сказав російський дипломат.

Переговори в Саудівській Аравії: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, американська та російська сторони зустрінуться у столиці Саудівської Аравії, щоб обговорити припинення війни в Україні, вже у вівторок, 18 лютого, інформують російські ЗМІ. Деталей щодо складу російської делегації не надали, однак в мережі писали, що міністерство закордонних справ готує візит Сергія Лаврова.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що представники України не братимуть участі у зустрічі делегацій США і Російської Федерації, мовляв, "Україна про це нічого не знала". Він також заявив, що "Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як такі, які не мають результату".

Також ЗМІ повідомляли, що метою переговорів буде саме організація зустрічі між трьома президентами – України, США і РФ. Від боку США до Саудівської Аравії вирушать держсекретар США Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Вальц і спецпредставник Білого дому на Близькому Сході Стів Віткофф.

Вас також можуть зацікавити новини: