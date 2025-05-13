Людмила Жерновська

Київ хоче домогтися зустрічі на найвищому рівні.

Україна закликала Бразилію натиснути на Москву, щоб на переговорах у Туреччині був присутній кремлівський правитель Путін.

Як повідомив у мікроблозі X міністр закордонних справ Андрій Сибіга, цього тижня він обговорював зі своїм бразильським колегою Мауро Вієйрою зусилля з припинення війни. Український міністр закликав його підтримати безумовне 30-денне припинення вогню як основу для результативних мирних переговорів:

"Я підтвердив готовність президента Зеленського зустрітися з Путіним у Туреччині та закликав Бразилію використати свій авторитетний голос у діалозі з Росією, щоб ця пряма зустріч на найвищому рівні відбулася".

Переговори у Стамбулі

15 травня в Стамбулі заплановано мирні переговори між Україною та Росією. Президент України Володимир Зеленський підтвердив свою участь, наголосивши, що зустріч матиме сенс лише за особистої присутності Путіна.

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Кремль наразі не підтвердив участі Путіна у переговорах. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров обговорив з турецьким колегою Хаканом Фіданом можливість проведення переговорів, але деталі залишаються невідомими.

Президент США Дональд Трамп висловив готовність приєднатися до переговорів, якщо це сприятиме досягненню миру. Зеленський також висловив сподівання, що Трамп зможе бути присутнім на зустрічі.

Європейські лідери попередили про можливість запровадження нових санкцій проти Росії, якщо переговори не призведуть до прогресу.

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