Країна погрожує Москві наслідками в разі відмови.

Європа не буде стояти осторонь, дозволяючи Російській Федерації просто продовжувати війну проти України.

Як пише Welt, із такою заявою виступив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Він закликав російську сторону прийняти пропозицію президента України Володимира Зеленського особисто зустрітися із кремлівським правителем Путіним у Туреччині:

"Росія не повинна залишати там "порожній стілець", а повинна з'явитися, якщо вона серйозно зацікавлена в мирі".

Німецький міністр зазначив, що у разі відмови Кремль зіткнеться з наслідками. "Ми не будемо стояти осторонь і дозволяти Росії просто продовжувати цю війну", - додав він.

Відео дня

Переговори у Стамбулі

Нагадаємо, раніше лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі у запропонували Росії запровадити з 12 травня 30-денне припинення вогню.

Також європейські країни та Сполучені Штати Америки оголосили про готовність запровадити нові санкції проти Росії, якщо Кремль відмовиться від повного перемир'я.

Проте Росія відмовилася від режиму тиші, натомість Владімір Путін запропонував провести прямі переговори у Стамбулі. У відповідь Трамп заявив, що Україна повинна "негайно погодитися на переговори", навіть без повного припинення вогню.

Це викликало обурення серед європейських дипломатів, які побоюються, що така поспішна ініціатива підриває позиції Заходу та стимулює російське затягування процесу.

Попри це, президент Володимир Зеленський погодився приїхати до Туреччини 15 травня, заявивши, що готовий говорити лише з Путіним особисто, і що присутність кремлівського правителя стане справжнім тестом на його готовність до миру.

Вас також можуть зацікавити новини: