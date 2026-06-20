Польща вимагає місця за столом переговорів із Росією, - Туск

Польща не вважатиме себе зобов’язаною дотримуватися рішень, ухвалених у форматах, у яких вона не представлена.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на саміті ЄС 18 червня заявив, що Польща не погодиться з ситуацією, за якої рішення з питань безпеки та відносин з Росією ухвалюватимуться найбільшими країнами - без участі Польщі. Про це повідомляє видання RMF FM.

За словами дипломата ЄС, Польща, країни Балтії та частина північних держав застерігали від надмірної довіри до Кремля. Зазначається, що це було попередження, щоб не потрапити в пастку, розставлену Москвою, і пам’ятати, як діє Путін.

Під час дебатів виникла суперечка щодо того, хто має представляти ЄС на можливих переговорах із Росією. Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща не вважатиме себе зобов’язаною дотримуватися рішень, ухвалених у форматах, у яких вона не представлена. Видання назвало це сигналом на адресу ідей про те, що головну роль мають відігравати найбільші європейські держави.

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Пояснюється, що Польща не вважатиме себе зобов’язаною дотримуватися рішень, ухвалених у форматах, у яких вона не представлена, таких як Е3 (Франція, Німеччина та Велика Британія).

"Тому, якби Франція та Німеччина наполягали на тому, що саме вони мають вести переговори в рамках цього формату, Варшава не вважала б таке рішення правильним", - додав польський дипломат.

Туск наголосив, що будь-які рішення щодо України неминуче стосуватимуться Польщі. Тому або переговори відбуваються через механізми ЄС, або Варшава бере участь безпосередньо. Інакше Польща не поважатиме такі домовленості.

Переговори з РФ

Раніше прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що контакти президента Європейської ради Антоніу Кошти з Кремлем можуть підірвати підтримку України з боку блоку.

Журналісти Poltico зазначали, що спілкування Кошти з Кремлем викликало критику з боку кількох урядів країн ЄС, які скаржилися на те, що їх не поінформували. Команда Кошти повідомила про ці контакти Франції та Великій Британії. Також частина чиновників стверджує, що про це міг знати Берлін. Однак частина чиновників, зокрема з країн Балтії, дізналася про ці дзвінки лише після публікації інформації в ЗМІ і була обурена цим.

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