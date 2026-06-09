Польща не блокуватиме переговори про вступ України до ЄС, але є умова, - Туск

Туск заявив про кризу у польсько-українських відносинах.

Польща не блокуватиме початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Однак Київ не повинен отримувати жодних особливих умов. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час прес-конференції.

"Польща не блокуватиме початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Однак не буде жодного пільгового тарифу з нашого боку. Польща підтримуватиме Україну на її шляху до Європи на умовах, які будуть європейськими, а також безпечними та вигідними для Польщі", – підкреслив він.

Туск також заявив, що його іноді "виводять з себе" деякі заяви з боку уряду України.

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"Я довго пояснював президенту Зеленському: "Пам'ятайте, у вас є свої почуття, а у нас є свої"", - сказав прем'єр Польщі, коментуючи скандал з перейменуванням українського спецпідрозділу на честь героїв УПА.

За словами Туска, саме скандал з УПА призвів до нинішньої кризи в польсько-українських відносинах. Він нагадав, що раніше закликав президентів України та Польщі до прямого діалогу:

"Якщо бути точним: я звернувся до обох президентів із проханням знайти кращий спосіб, ніж обмін ударами, для деескалації цих емоцій. Чесно кажучи, я звернувся більшою мірою до української сторони з проханням вжити необхідних ініціатив і проявити як добру волю, так і винахідливість, адже саме рішення президента України призвело до цієї кризи. У мене немає жодних сумнівів з цього приводу", – заявив прем'єр Польщі.

Скандал з УПА - що відомо

Нагадаємо, що через рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ між Україною та Польщею вибухнув скандал.

Незабаром президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що ініціює позбавлення президента України найвищої державної нагороди Польщі – Ордена Білого Орла через цей скандал. За словами Навроцького, він звернувся з відповідним проханням до Капітули Ордена Білого Орла.

2 червня стало відомо про те, що колишній посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький повернув державну нагороду, вручену йому Зеленським. Йдеться про орден "За заслуги" другого ступеня.

Віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш сказав, що рішення Зеленського для поляків є неприйнятним. Він підкреслив, що це рішення "викликає глибокий біль, тривогу і протест".

Уже 6 червня Косиняк-Камиш зустрівся з головою Офісу президента України Кирилом Будановим. Сторони порушили питання про присвоєння почесного найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав президентів України та Польщі до прямого діалогу. Він заявив, що "дипломатія не дала жодних результатів".

Прем'єр Польщі попередив, що "емоції можуть зруйнувати солідарність" між Києвом і Варшавою, яка зародилася перед обличчям російської загрози.

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