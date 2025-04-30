Один із республіканських чиновників заявив, що ще в період першого президентства Трампа вони намагалися не допустити його спілкування з Путіним.

Президент США Дональд Трамп відзначає перші 100 днів на посаді без обіцяного швидкого завершення війни в Україні. Проте американська дипломатична активність залишається на максимумі: держсекретар США Марко Рубіо назвав майбутній тиждень "критичним" і знову пригрозив припинити участь у переговорах, якщо не буде результату.

Однак поки що переговори не досягли мети - примирити вимогу України про гарантії безпеки з бажанням Росії домогтися публічної капітуляції, пише The Economist. Однак джерела видання, близькі до переговорів, говорять "про новий імпульс". Уперше українські переговорники налаштовані обережно оптимістично.

"Ми намагаємося зміцнити наші позиції. Але блеф іде з усіх боків. І є ризик, що хтось перегне палицю", - говорить один із високопоставлених українських чиновників.

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Повідомляється, що українська впевненість не ґрунтується на вірі в те, що Трамп ось-ось принесе вічний мир. Швидше, вона пов'язана зі зміною настрою: відчуттям, що американський президент нарешті зрозумів, з ким має справу в особі кремлівського диктатора Володимира Путіна. І, можливо, він, після місяців погроз і шантажу, почав поважати президента України Володимира Зеленського, зазначають журналісти.

За словами українських джерел, український лідер за відведені 15 хвилин, під час зустрічі в Римі, передав Трампу просте послання: Україна готова до безумовного припинення вогню, Росія - ні, і тільки Трамп здатний принести мир. Пост у соцмережах, опублікований Трампом після зустрічі, показує, що він це зрозумів. Його демонстративне висловлювання про те, що Путін "тягне гуму", стало найжорсткішим за весь час.

ЗМІ пише, що російська реакція на це виявилася млявою. Один з американських чиновників повідомив, що Білий дім залишився незадоволений останньою пропозицією Путіна - про триденне припинення вогню до Дня Перемоги 9 травня. Масований ракетний удар по Києву 24 квітня викликав видиме роздратування у Трампа.

"На початку процесу Трамп був дуже розчарований Зеленським. Тепер роздратування переключилося на Путіна", - говорить американське джерело виданню.

Що відомо про вимоги на переговорах

ЗМІ зазначає, що переговори в Лондоні, від яких ніхто не очікував результатів, несподівано зблизили українські та західні позиції в технічних обговореннях. Хоча формальні умови мирного плану Трампа, як і раніше, здаються неприйнятними для України - включно з визнанням США анексії Криму та зняттям санкцій з Росії без гарантій довгострокового миру. Однак у неофіційних переговорах українці були більш задоволені, особливо обговоренням західних миротворців в Україні.

Було досягнуто загальної домовленості та розпочато роботу над зустрічною пропозицією, яка передбачає відтермінування територіальних переговорів до припинення вогню, а також пункт про відновлення санкцій у разі порушення Росією умов угоди. Росія також дещо пом'якшила свої "червоні лінії", вперше відкрито погодившись на прямі переговори з адміністрацією Зеленського, яку раніше називала нелегітимною. Однак в інших аспектах її риторика посилилася.

Наприклад, нещодавно міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія вимагає визнання всіх окупованих областей, включно з навіть тими територіями, над якими вона не має повного контролю.

Також він знову згадав про необхідність демілітаризації та "денацифікації" України. Така жорсткість, ймовірно, відображає впевненість Москви в тому, що вона зможе домогтися свого, продовжуючи війну на виснаження і психологічний тиск. Путін, безсумнівно, розуміє, що зацікавлений у продовженні діалогу з Трампом - хоча б тому, що це сприяє нормалізації відносин, - і, швидше за все, спробує знайти компроміс.

При цьому, немає ознак того, що американський президент готовий виконати свої погрози посилити тиск на Росію, хоча він не раз заявляв про це раніше. Ця риторика виглядає скоріше показною. "У першу каденцію половина нашої роботи полягала в тому, щоб не допустити, щоб він розмовляв із Путіним. Ми знали, що Росія грає на ньому як на скрипці", - підкреслює один із республіканських чиновників.

Інші новини в контексті спроб врегулювати війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп не домігся від Путіна жодної поступки. "Угода, яка формується зараз, настільки одностороння на користь Путіна, що адміністрації Трампа доводиться "вигадувати" поступки Росії... Сам Трамп назвав поступкою те, що Путін (у теорії) погодився не захоплювати всю Україну", - пише The Atlantic.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог, зі свого боку, заявив, що Україна і США погодили умови для припинення війни. "Українцям сподобалися не всі, але нікому не сподобається остаточна позиція, яку ви виробите. Це нормально, коли у вас є переговори. Але ми з ними в досить хорошому становищі", - прокоментував він.

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