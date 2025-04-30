Президент США виступив перед своїми прихильниками на мітингу у Мічигані.

Президент США Дональд Трамп серед своїх головних досягнень назвав жорстку імміграційну політику. Про це він сказав під час свого виступу на мітингу в Мічигані з нагоди 100 днів перебування на посаді.

Очільник Білого дому розповів, як США "тиждень за тижнем" зупиняють нелегальну імміграцію і "найгірших із найгірших" депортують до в’язниць у Сальвадорі. Він нагадав, що саме такі обіцянки давав ще під час передвиборчої капнанії, а коли став президентом – одразу підписав укази про пришвидшення депортацій та реформу імміграційної системи США.

Під час виступу Трампа на великих екранах показували відео з депортованими нелегалами. Трамп вкотре звинуватив попередню адміністрацію США, яка, за його словами, дозволила "іммігрантам ґвалтувати та вбивати" громадян країни.

Відео дня

"Ця жахлива зрада закінчилася. Вигнання загарбників - це не просто передвиборча обіцянка, це мій урочистий обов’язок як головнокомандувача. Я зобов’язаний це зробити, щоб врятувати нашу країну", - заявив президент.

Він додав, що адміністрація США за його президентства встановила "рекорд усіх часів", змегшивши кількість незаконних перетинів кордону.

Також Трамп похвалився і своїми економічними досягненнями, зокрема, що йому вдалося знизити ціни на яйця.

"Увже в перший тиждень мого перебування на посаді мене почали критикувати через ціни на яйця", - повідомив він і додав, що вартість яєць у США на Великдень знизилася на 87%, а також впали ціни на бензин, продукти, ліки.

У своєму виступі Трамп згадав про запровадження мит США для інших країн, зокрема для Китаю, мовляв, Китай забрав у США "більше робочих місць, ніж будь-яка країна забрала в іншої країни за всі часи". При цьому він висловив упевненість, що з китайцями вдасться укласти "чесну угоду".

"Ми ладнаємо з Китаєм. Я думаю, що все вийде: вони хочуть укласти угоду - і ми укладемо чесну угоду", - сказав Трамп.

100 днів президентства Трампа

Як повідомляв раніше УНІАН, напередодні Трамп похвалився, що за 100 днів побив усі рекорди, встановлені попередніми адміністраціями США. За його совами, кадрова служба перевищила 80% усіх політичних призначень у найбільших департаментах. Також він пообіцяв, що його адміністрація продовжить "наполегливо працювати, щоб найняти найбільш компетентніших, працьовитих патріотів, які допоможуть нам вступити у Золотий вік нашої країни".

Утім, рейтинг Трампа серед американців стрімко падає через його політичні рішення. Журналісти Washington Post зазначили, що загальний рейтинг схвалення Трампа нижчий, ніж лише два місяці тому. Згідно з результатами опитування, 39% дорослих американців задоволені тим, як Трамп справляється зі своєю роботою. Водночас 55% опитаних не схвалюють його діяльність, а 44% "сильно не схвалюють" роботу президента США.

Також стало відомо, що в Конгресі США ініціювали імпічмент Трампа. Відповідні статті до Палати представників подав конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар. "Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію", - повідомив Танедар.

Вас також можуть зацікавити новини: