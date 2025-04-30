Він зазначив, шо українцям сподобалися не всі умови.

У Лондоні в рамках переговорів про закінчення війни українська та американська сторони склали список умов, який містить 22 "дуже конкретні" дії.

Про це повідомив спеціальний представник президента США Кіт Келлог в ефірі телеканалу Fox News.

"Уукраїнцям сподобалися не всі, але нікому не сподобається остаточна позиція, яку ви виробите. Це нормально, коли у вас є переговори. Але ми з ними у досить хорошому становищі… коли йдеться про українців, нам дуже комфортно там, де ми зараз перебуваємо", - прокоментував Келлог.

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А на риторику міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який допускає перемогу Росії у війні, Келлог відповів, що вона не відповідає дійсності.

"РФ не виграє цю війну. За останні півтора року Росія не досягла жодних успіхів… Вони втратили сотні тисяч солдатів, (вони) просуваються на метри, а не кілометри. І українці запекло воюють на своїй землі. Тому, коли РФ каже, що перемагає, це не так", - зазначив Келлог.

Дипломат наголосив, що Росії слід усвідомити зміну обставин: Україна перебуває в хорошій позиції, а європейські партнери активізуються і формують сили підтримки без участі США - зокрема, під керівництвом Великої Британії та Франції.

"Вони дуже, дуже готові зараз посилити, якщо буде потрібно, свою підтримку України", - підкреслив Келлог.

Він зазначив, що ніхто не виграє цю війну військовим шляхом, єдиний шлях - це дипломатичний.

"Українці тепер це досить добре розуміють після минулого тижня. І росіяни повинні це зрозуміти", - висловив думку Келлог.

Переговори в Лондоні

23 квітня пройшли переговори між предстаниками України, Великої Британії, Франції, Німеччини та США.

Ці переговори супроводжувались негативними моментами, оскільки державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець президента США Стів Віткофф відмовились від участі.

При цьому після переговорів, Келлог назвав їх позитивними.

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