Косіняк-Камиш також розповів про втому від "молодих українських чоловіків".

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відкинув можливість відправлення польських військ в Україну для закріплення можливого припинення вогню, а також розповів про втому в польському суспільстві від "молодих українських чоловіків, які їздять на новітніх автомобілях". Про це пише Financial Times.

"Коли з'явиться мирний план (мирний план обраного президента США Дональда Трампа, - ред.), ми його обговоримо, але прикордонні держави не є тими, хто має будь-яким чином з'являтися зі своїми військами в Україні, тому що я вважаю, що має бути більший розподіл тягаря та диверсифікація всередині НАТО", - сказав міністр.

Видання нагадало, що попри те, що Польща є вірним союзником України в її захисті від Росії, відносини країн "були напруженими через історичні невдоволення, дешевий український сільськогосподарський експорт і зростаюче розчарування громадянами України, які залишили свою країну".

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"Звичайно, є втома в польському суспільстві, і це зрозуміло, особливо коли люди тут бачать молодих українських чоловіків, які їздять на новітніх автомобілях або зупиняються в п’ятизіркових готелях", - підкреслив Косіняк-Камиш.

Іншим недавнім "моментом тертя" між Україною і Польщею, зазначається у матеріалі, стала відмова Польщі постачати Україні запаси літаків МіГ-29, які, за словами Варшави, все ще потрібні для власної безпеки.

"З одного боку, я розумію президента Зеленського (Володимир Зеленський – президент України, - ред.), тому що це його роль - завжди вимагати більшої допомоги. Але я думаю, що він і Україна також повинні пам’ятати, що коли інші надсилали лише каски, ми надсилали танки", - зауважив Косіняк-Камиш.

Можливе введення миротворчий військ в Україну: останні новини

Як повідомляв раніше УІНАН, Конституція України дозволяє ухвалити рішення щодо направлення на територію нашої країни іноземних військових формувань, які можуть виконувати функцію миротворчих. Народний депутат Федір Веніславський пояснив, як їх можна допустити сюди.

Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер з Християнсько-демократичного союзу вважає, що Німеччина має втрутитися в ситуацію в Україні у відповідний час "з добре оснащеними військами".

Більшість громадян Німеччини підтримали ідею миротворчої місії в Україні. 56% громадян - за ідею розгортання міжнародної миротворчої місії в Україні у разі припинення вогню. 19% опитаних виступили принципово проти відправки миротворців, 25% - не визначились з цього питання.

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