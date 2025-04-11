Член Атлантичної ради вважає, що союзники України не звертатимуть уваги на Путіна.

Франція і Велика Британія готові ввести свої війська в Україну в рамках миротворчої місії, і російському диктатору Володимиру Путіну ці країни не залякати. Таку заяву в ефірі КИЇВ24 зробив голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО", член Атлантичної ради Юрій Романюк.

"Британію і Францію не залякати. Вони зайдуть, незалежно від позиції Путіна", - сказав він.

За словами Романюка, європейські союзники введуть свої війська за запитом законно обраної влади України і виконають свою місію, яка здійснюватиметься на підставі двосторонніх угод з Україною.

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"Вони не звертатимуть уваги на Путіна. Путін, безумовно, боїться цього. Він намагався всіляко уникати цього. І, можливо, зараз він наїжджає на вухо Віткоффу (представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф - УНІАН), мовляв, нехай Трамп заборонить військам Європи заходити в Україну", - додав він.

Романюк підкреслив, що сам Трамп раніше заявляв, що покладе місію з введення миротворчих сил в Україну на Європу.

"Британію не залякати, вони не бояться Путіна, Макрон заявив те саме. Путін намагався залякати ядерною зброєю Францію, натякаючи, що у них один із найбільших ядерних потенціалів. Макрон чітко й однозначно заявив Путіну: "не забувайте, що ми також ядерна держава, і наша ядерна зброя в прекрасній фізичній формі", - підсумував він.

Поїздка спецпосланника Трампа Стіва Віткоффа до Росії

Як писав УНІАН, 11 квітня стало відомо, що представник Трампа вирушив до Росії на зустріч із Путіним. Це буде вже третя їхня зустріч.

Віткофф перебуває в Санкт-Петербурзі. Спочатку він зустрівся з керівником Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим.

У Кремлі підтвердили, що Путін зустрінеться зі спецпосланцем Трампа. За словами прессекретаря Путіна, від переговорів, на яких обговорюватимуть "українське врегулювання", не варто чекати на прориви.

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