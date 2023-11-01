Ресторан швидкого харчування двічі зазнав нападів через нібито підтримку Ізраїлю.

У Великій Британії невідомі, які підтримують палестинців і виступають проти Ізраїлю, закидали відвідувачів McDonald's живими мишами.

Як повідомляє The Independent, розслідування розпочато після того, як 30 жовтня зловмисник випустив коробку з мишами у ресторані McDonald's у Бірмінгемі.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, зафіксовано, як чоловік із палестинським прапором, обгорнутим навколо голови, приніс у ресторан коробку, повну гризунів. Він спокійно проходить повз групи дітей і витрушує з цієї місткості десятки живих мишей, які забарвлені у чорний, червоний та зелений кольори. Гризуни розбігаються, а люди в паніці розбігаються.

Відео дня

За даними ЗМІ, також було чути вигуки на підтримку Палестини та антиізраїльська риторика. Невідомі, що стосуються "мишачої атаки", також закликали бойкотувати McDonald's, Disney та мережу кав'ярень Starbucks, які "підтримують Ізраїль".

Наприкінці цього відео також чути, як невідомий вихваляється тим, що "місія пройшла успішно". Зазначається, камера зняла автомобіль із підробленими номерними знаками з написами "PAIISTN" та "Вільна Палестина".

Представник McDonald's вже повідомив, що після нападу ресторан "повністю продезінфікований" і на місце були викликані фахівці, які борються зі шкідниками.

За даними видання, ще одну партію мишей випустили із пластикової коробки в іншому ресторані McDonald's 31 жовтня. Очевидець події зняв "цей хаос на відео", стверджуючи, що хтось "висадив істот" на знак протесту проти бомбардування сектору Газа.

"McDonald's став мішенню для певних протестуючих після того, як ізраїльське представництво компанії повідомило у своїх акаунтах у соціальних мережах, що роздало тисячі обідів солдатам ЦАХАЛ. Франшизи американського гіганта з виробництва гамбургерів у Саудівській Аравії, Омані, Кувейті, Об'єднаних Арабських Еміратах, Йорданії та Туреччині опублікували заяви, в яких відмежовуються від ізраїльської франшизи", - йдеться у публікації.

"Щодо новин про те, що McDonald's в Ізраїлі роздає їжу. Ми підтверджуємо, що це було їхнє індивідуальне рішення. Ні глобальний McDonald's, ні ми, ні будь-яка інша країна не мали жодного відношення до цього рішення, ні прямо, ні побічно", — цитують британські журналісти заяву представництва McDonald's у Саудівській Аравії.

У заяві поліції Уест-Мідлендса йдеться, що подібні речі неприйнятні, і за фактом атак на ресторани вже розпочато розслідування. Як зазначається, порушників громадського порядку буде знайдено, заарештовано та притягнуто до відповідальності.

Мітинги палестинців у Європі

У столиці Німеччини Берліні палестинські демонстранти закидали поліцейських камінням, займистими сумішами, а також зводили барикади, щоб не допустити розгону протесту.

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