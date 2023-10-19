Демонстранти кидали в поліцейських каміння і займисті рідини.

У столиці Німеччини Берліні палестинські демонстранти закидали поліцейських камінням, займистими сумішами, а також зводили барикади, щоб не допустити розгону протесту.

В результаті зіткнення заарештовано 174 осіб, які закликали перетворити район Нойкельн (район з великою арабською громадою) в "Газу". Відносно 65 з них буде проведено розслідування, пише Times Of Israel. Зазначається, що демонстранти проігнорували заборону на такі зібрання.

Серед демонстрантів-чоловіків було поширене повідомлення такого змісту: "перетворити Нойкельн в сектор Гази. Спаліть все".

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У відповідь на заклик поліції розійтися, демонстранти на вулицях виставили сміттєві баки і перешкоди, а в поліцейських полетіли камені і піротехніка, що спонукало поліцію застосувати водомети.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Загострення арабо-ізраїльського конфлікту почалося вранці 7 жовтня. Тоді бойовики ХАМАС вторглися на ізраїльську територію, супроводжуючи це масивним ракетним ударом.

Бойовики годинами безчинствували в південних районах, вбиваючи цивільних ізраїльтян. У деяких випадках були вбиті цілі сім'ї в своїх будинках. Близько 200 людей різного віку, включаючи людей похилого віку і малюків, були викрадені і відвезені в полон в сектор Гази. Їх доля залишається невідомою.

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