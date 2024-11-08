Мандат Місії ЄС продовжено до 15 листопада 2026 року.

Місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine), яка відповідальна за підготовку Сил оборони України, взаємодіятиме з ініціативою НАТО з безпекової допомоги і навчання для України (NSATU). Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради Євросоюзу.

Зокрема, Рада ЄС сьогодні схвалила рішення про продовження мандату Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні на наступні два роки - до 15 листопада 2026 року. У бюджеті передбачено виділення майже 409 мільйонів євро на період з 14 листопада 2024 року до 15 листопада 2026 року.

Ця місія залишається ключовим інструментом військової підтримки Євросоюзу для України. Головна мета місії полягає у сприянні зміцненню військового потенціалу Збройних сил України, йдеться у повідомленні:

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"Місія ЄС з надання військової допомоги Україні співпрацюватиме з НАТО, особливо з Центром НАТО питань безпекової допомоги і навчання для України (NSATU), і обмінюватися інформацією з центром у відкритий, взаємний та інклюзивний спосіб".

Наразі Місія ЄС вже підготувала 63 тисячі українських солдатів і це є рівнозначним десяти бригадам.

У найближчі місяці місія підготує додаткові 15 тисяч військових. Загальна цифра підготовлених солдатів до кінця зимового періоду 2024/2025 становитиме близько 75 тис.

Військова допомога Заходу Україні

Як повідомляв УНІАН, стали відомі головні результати саміту НАТО у Вашингтоні. Так, Альянс схвалив ініціативу з безпекової допомоги і навчання для України (NSATU), яка координуватиме постачання державами-членами і партнерами військового навчання і техніки для України, а також надаватиме логістичну підтримку.

Це має забезпечити посилену, передбачувану і скоординовану безпекову допомогу Україні на довгострокову перспективу і зміцнити підтримку, яку держави-члени Альянсу і партнери надають Україні.

17 жовтня 2022 року Рада Євросоюзу ухвалила рішення про створення місії з надання Україні військової допомоги (EUMAM Ukraine). В рамках місії плануються індивідуальна, колективна та спеціалізована підготовка українських військовослужбовців, у тому числі бійців Сил територіальної оборони.

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