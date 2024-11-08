Українські інженери розробили систему UNITS, яка призначена для проведення індивідуальних та групових тренувань з вогневої підготовки.

Міноборони України кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони розроблену вітчизняними інженерами навчальну інтерактивну тренінгову систему UNITS.

Як повідомила пресслужба відомства, система призначена для проведення індивідуальних та групових тренувань з вогневої підготовки. Зазначається, що під час занять на віртуальному стрілецькому полігоні можна використовувати макети та модулі кількох десятків зразків стрілецької зброї, гранатометів, ПТРК тощо.

"Система мобільна, при необхідності її можна швидко розгорнути на обраній локації. Під час моделювання виконання вогневої вправи на тренажері є можливість обирати тип місцевості: міську забудову, ліс, поле тощо. Моделюється також мішенна обстановка, погодні умови, час доби", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, в Міноборони поінформували, що за допомогою UNITS можна відпрацювати:

Правильну стійку, дихання, утримання зброї, прицілювання, плавний спуск і широкий спектр ситуаційних вогневих вправ.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7.62 х 51 мм, розроблений за стандартами НАТО.

Його можна встановлювати на спеціальні станки-триноги на бойових позиціях та у вогневих спорудах, або ж на легкоброньовану техніку.

Кулемет має низку технологічних переваг у порівнянні зі схожим за класом ротним єдиним кулеметом держави-агресора "Печеніг". Зокрема, у комплекті є швидкозмінний ствол, який дозволяє вести майже безупинний вогонь. Крім того, зброя має регульований газовий клапан, завдяки якому можна змінювати інтенсивність стрільби.

В Міноборони також пояснили, що зброя має високий ресурс корпусу та ствола. Розрахована на ефективне використання як за екстремально низьких температур, так і при тропічному кліматі.

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