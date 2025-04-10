"Під ніж" потрапили замовлення на шезлонги, скутери, кондиціонери та інші товари від постачальників Amazon.

Компанія Amazon скасувала замовлення на кілька товарів, вироблених у Китаї та інших азіатських країнах, згідно з документом, вивченим Bloomberg.

Зазначається, що компанія знижує свою схильність до тарифів, введених президентом США Дональдом Трампом.

Замовлення на пляжні шезлонги, скутери, кондиціонери та інші товари від кількох постачальників Amazon було зупинено після заяви Трампа 2 квітня про те, що він планує запровадити тарифи для понад 180 країн і територій, включно з Китаєм, В'єтнамом і Таїландом. Час скасування, про який не було попередження, змусив постачальників запідозрити, що це відповідь на тарифи.

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Раніше компанія визначила міжнародні торговельні суперечки як фактор ризику у своєму річному звіті.

"Постачальники з Китаю постачають значну частину наших компонентів і готових товарів", - заявили там.

Один постачальник, який упродовж понад десяти років продавав на Amazon пляжні стільці, зроблені в Китаї, минулого тижня отримав від компанії лист, у якому йшлося про те, що вона скасовує деякі замовлення на купівлю, які вона розмістила "помилково", і просила постачальника не надсилати їх. У листі не згадувалися мита.

Постачальник сказав, що оптове замовлення на 500 000 доларів було скасовано після того, як стільці вже були виготовлені. За його словами, компанія ніколи не скасовувала жодне зі своїх замовлень таким чином.

Скотт Міллер, колишній менеджер з продажу компанії зазначив, що Amazon скасував замовлення на товари, зроблені в Китаї та інших азіатських країнах, у кількох його клієнтів. Скасування відбулися без попередження, сказав він, і можуть змусити постачальників переглянути умови з компанією електронної комерції. Він зазначив:

"Amazon дійсно тримає всі карти. Єдиний реальний вихід для постачальників - або продати цей інвентар в інших країнах із нижчою маржею, або спробувати працювати з іншими роздрібними торговцями".

Постачальник пляжних шезлонгів і Міллер заявили, що Amazon скасувала "прямі імпортні замовлення" - процес, під час якого Amazon закуповує інвентар гуртом у країні, де його виробляють, і надсилає продукцію на свої склади в Сполучених Штатах. Amazon виступає як імпортер замовлень, що означає, що він платить мита, коли продукція досягає портів США.

Зазначається, що Amazon імпортує товари таким чином протягом багатьох років, щоб скоротити витрати, оскільки Amazon часто може використовувати оптові ставки доставки для імпорту товарів за нижчими цінами, ніж постачальники. Скасування цих замовлень знову піддає постачальників ризику тарифів, якщо вони імпортують товари в США іншими способами.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп повідомив, що призупиняє на 90 днів введення підвищених тарифів для 75 країн. У цей період для них діятиме тариф у 10%. Для Китаю, за словами Трампа, тарифи збільшуються ще більше - зі 104% до 125%.

Тарифи Трампа потрясли світові ринки. Багато компаній підвищують ціни, підігріваючи страхи рецесії. У вівторок Robert W. Baird & Co. Inc. знизила прогноз виручки Amazon на 2025 рік, пославшись на вплив тарифів у дослідницькій записці. Акції компанії впали приблизно на 21% цього року порівняно з падінням S&P 500 на 15%.

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