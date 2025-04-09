Міністр фінансів Сполучених Штатів сказав, що введення 84% тарифів у відповідь - це невдача.

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав "програшем" введення Китаєм 84% тарифів на американські товари. Також в ефірі Fox News він звинуватив Китай у порушенні міжнародних торгових правил.

"Я можу сказати вам, що ця ескалація є програшною для них, що у них є деякі дуже розумні економісти, академіки, технократи в їхній бюрократії, і вони скажуть керівництву, що ми не маємо тут переваги. Вони є профіцитною країною, їхній експорт до США в п’ять разів перевищує наш експорт до Китаю. Тому вони можуть підвищити свої тарифи. Але що з цього", - сказав Бессент.

Також міністр фінансів США заявив, що Китай не погоджується на переговори і не дотримується міжнародних торгових правил.

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"Я вважаю, це прикро, що китайці насправді не хочуть приїжджати і вести переговори, тому що вони є найгіршими порушниками в міжнародній торговій системі. У них найбільш незбалансована економіка в історії сучасного світу", - висловився Бессент.

Торгова війна США і Китаю

Як повідомляв раніше УНІАН, 8 квітня президент США Дональд Трамп запровадив 104% мита проти Китаю після того, як Пекін зайняв жорстку позицію в торговельній війні зі США. Зокрема, міністерство торгівлі Китаю заявило, що вживе заходів у відповідь, якщо президент США виконає свою погрозу запровадити додаткові 50%-ві мита на китайські товари.

Уже 9 квітня у відповідь Китай підвищив мита на товари зі США до 84%. Китайські контрзаходи набудуть чинності 10 квітня, йдеться в заяві уряду в середу. Китай також додав шість компаній до списку ненадійних організацій, а 12 американських організацій - потрапили до списку осіб, які контролюють експорт.

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