Глава МЗС Чехії пригрозив Трампу контрзаходами.

Євросоюз все ще може домовитися з президентом США Дональдом Трампом про скасування драконівських мит, але має у своєму розпорядженні жорсткі контрзаходи. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі, повідомляє Politico.

"Очевидно, що в адміністрації США було політичне завдання вжити якихось заходів, тому жодні переговори не змогли б змінити ситуацію. Думаю, було б важливо, щоб ми знову поговорили з американською стороною і показали їм, який вигляд має ситуація, - і що у нас є рішучість вжити контрзаходів на суму понад 20 мільярдів євро", - попередив міністр.

За словами Ліпавського, він підтримує пропозицію Трампа щодо купівлі Європою більшої кількості американського викопного газу, яка, на думку американського лідера, може стати ключем до вирішення торгового дисбалансу.

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"Єврокомісія провела низку переговорів з американськими колегами, і, незважаючи на те, що поки що не вдалося домовитися, нам слід продовжити роботу в цьому напрямку", - підсумував він.

Реакція на мита Трампа

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп оголосив, що запроваджує торговельні мита на імпорт сталі, алюмінію та автомобілі з Євросоюзу, а також на товари з Китаю.

У відповідь у Євросоюзі пригрозили Трампу відповіддю на драконівські мита. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що на такий випадок є чіткий план.

У відповідь на мита Трампа відреагували різні країни. Міністерство торгівлі Китаю повідомило, що "рішуче виступає проти" рішення американського лідера. Також реакція надійшла з боку прем'єр-міністра Японії, канадського прем'єра і президента Мексики.

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