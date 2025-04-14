Японський прем’єр-міністр вважає, що тарифи США можуть порушити світовий економічний порядок.

Прем’єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заявив, що нові мита президента США Дональда Трампа можуть порушити світовий економічний порядок, повідомляє Reuters.

Водночас він підкреслив, що Японія шукатиме спільну мову зі Сполученими Штатами щодо того, як країни можуть співпрацювати у різних сферах, зокрема в торгівлі та національній безпеці.

"Під час переговорів зі Сполученими Штатами ми повинні розуміти, що стоїть за аргументацією Трампа як з точки зору логіки, так і емоційних елементів… Я повністю усвідомлюю, що те, що сталося досі, може порушити світовий економічний порядок", - сказав Ісіба.

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Він додав, що уряд зараз не має наміру видавати додатковий бюджет, але готовий діяти своєчасно, щоб пом’якшити економічний удар від тарифів США.

Зазнається, що свої заяви Ісіба зробив перед початком двосторонніх торговельних переговорів у четвер. Міністр економіки Японії Рьосі Аказава повідомив, що переговори проводитимуться між міністрами фінансів Японії Кацунобу Като та США Скоттом Бессентом.

Мита Трампа: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп запровадив 25-відсоткові мита на всі імпортні авто, які мали набути чинності 2 квітня. "Це продовжить стимулювати зростання, якого ви не бачили раніше. Ми фактично будемо стягувати 25% мита. Але якщо ви будуєте свій автомобіль в США, то тариф не стягуватиметься", – зазначав Трамп.

Після оголошення введення мит США акції японських автовиробників впали на 2-5%. У країні заявили, що розглядають "всі можливі варіанти" відповіді. Головний прессекретар Йосімаса Хаясі назвав мита, які вдарять по двигуну японської економіки, "вкрай сумними".

9 квітня Трамп оголосив про "паузу" в тарифах для всіх, крім Китаю. Для останнього ж вони не просто залишилися на підвищеному рівні, а додатково зросли до 125%. Також президент Америки похвалився, що 75 країн світу звернулися до Вашингтона із пропозицією обговорити питання торгівлі, зокрема проблему митних тарифів.

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